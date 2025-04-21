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  4. «Этого не надо бояться». Тренера Бенфики обвинили в нелюбви к Трубину
Португалия
21 апреля 2025, 11:03 |
869
0

«Этого не надо бояться». Тренера Бенфики обвинили в нелюбви к Трубину

Журналист Марио Фигейредо удивился словам Бруну Лаже

21 апреля 2025, 11:03 |
869
0
«Этого не надо бояться». Тренера Бенфики обвинили в нелюбви к Трубину
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Журналист Jornal Record Марио Фигейредо был удивлен тем, что главный тренер «Бенфики» Бруну Лаже сдержанно прокомментировал суперигру украинского вратаря своей команды Анатолия Трубина в матче 30-го тура чемпионата Португалии с «Виторией» из Гимарайнша (3:0).

«Трубин был очень важным, потому что он был тем, кто дал команде стабильность, когда она в этом нуждалась. Другими словами, низкая эффективность «Витории» в атаке также частично связана с игрой Трубина.

Мне показалось странным, что Бруну Лаже не оценил действия Трубина. Я считаю, что он должен был сказать об этом по завершении матча. Но я уже понял, что Бруну Лаже, видимо, не очень любит Трубина.

Считаю, что он должен был больше сказать похвальных слов о Трубине, потому что тот сыграл очень важную роль в победе. Не нужно бояться признать, что вратарь сыграл великолепно, он продемонстрировал хорошее выступление», – сказал Фигейредо в эфире программы Liga Now на канале NOW Media Livre.

Ранее тренер «Витории» оценил суперматч Трубина.

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Анатолий Трубин Бруну Лаже Бенфика чемпионат Португалии по футболу
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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