«Этого не надо бояться». Тренера Бенфики обвинили в нелюбви к Трубину
Журналист Марио Фигейредо удивился словам Бруну Лаже
Журналист Jornal Record Марио Фигейредо был удивлен тем, что главный тренер «Бенфики» Бруну Лаже сдержанно прокомментировал суперигру украинского вратаря своей команды Анатолия Трубина в матче 30-го тура чемпионата Португалии с «Виторией» из Гимарайнша (3:0).
«Трубин был очень важным, потому что он был тем, кто дал команде стабильность, когда она в этом нуждалась. Другими словами, низкая эффективность «Витории» в атаке также частично связана с игрой Трубина.
Мне показалось странным, что Бруну Лаже не оценил действия Трубина. Я считаю, что он должен был сказать об этом по завершении матча. Но я уже понял, что Бруну Лаже, видимо, не очень любит Трубина.
Считаю, что он должен был больше сказать похвальных слов о Трубине, потому что тот сыграл очень важную роль в победе. Не нужно бояться признать, что вратарь сыграл великолепно, он продемонстрировал хорошее выступление», – сказал Фигейредо в эфире программы Liga Now на канале NOW Media Livre.
Ранее тренер «Витории» оценил суперматч Трубина.
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