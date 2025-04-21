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  4. Мбаппе заинтересован в новом виде спорта. Конкуренты – Феттель и Уайлдер
Испания
21 апреля 2025, 10:41 |
556
0

Мбаппе заинтересован в новом виде спорта. Конкуренты – Феттель и Уайлдер

Французский футболист будет инвестировать в парусный спорт

21 апреля 2025, 10:41 |
556
0
Мбаппе заинтересован в новом виде спорта. Конкуренты – Феттель и Уайлдер
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Форвард мадридского «Реала» Килиан Мбаппе заинтересовался новым видом спорта – решил инвестировать собственные деньги в парусный спорт, а именно в чемпионат Rolex SailGP.

Это престижные международные соревнования по парусному спорту, где принимают участие катамараны F50. Турниры проводятся по всему мира в течении сезона в формате Гран-при.

Мбаппе благодаря своей компании «Coalition Capital» решил вложить деньги в французскую команду SailGP. Французскому футболисту придется конкурировать с другими не менее звездными личностями. В парусный спорт ранее инвестировали известный немецкий гонщик Себастьян Феттель и экс-чемпион мира по боксу Деонтей Уайлдер.

В чемпионате принимают участие 12 стран, которые соревнуются в гонках, обычно проводимых в самом сердце городов, которые они представляют.

Гонки длятся около 15-20 минут, и команды зарабатывают очки в течение сезона, ведущего к Гранд-финалу в последней гонке кампании. Команда, набравшая наибольшее количество очков в финале, будет объявлена ​​чемпионами Rolex SailGP.

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чемпионат Испании по футболу Ла Лига Реал Мадрид Килиан Мбаппе Себастьян Феттель Деонтей Уайлдер парусный спорт
Николай Титюк Источник: Daily Express
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