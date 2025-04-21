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Украина. Премьер лига
21 апреля 2025, 10:11 | Обновлено 21 апреля 2025, 10:20
41
0

Черноморец пропустил 1000-й мяч в чемпионатах Украины

Одесситы составили компанию «Ворскле»

21 апреля 2025, 10:11 | Обновлено 21 апреля 2025, 10:20
41
0
Черноморец пропустил 1000-й мяч в чемпионатах Украины
НК Верес

Мяч, забитый хавбеком «Вереса» Виталием Дахновским, оказался 1000-м, пропущенным «Черноморцем» в чемпионатах Украины. Одесситы стали второй командой после «Ворсклы», достигшей этого рубежа. 398 раз голкиперы «моряков» доставали «круглого» из сетки дома и 602 – в гостях, превзойдя на два гола «рекорд» УПЛ, принадлежавший «Карпатам».

Наибольшее количество мячей забили «Черноморцу» игроки «Динамо» – 120 и «Шахтера» – 117. А среди футболистов – Андрей Ярмоленко – 13. К слову, в матче с «Вересом» сине-черные продолжили грустную для себя традицию: если они пропускают юбилейный мяч, то в лучшем случае добывают только одно очко.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

«Юбилейные» голы, пропущенные Черноморцем в чемпионатах Украины

Гол

Дата

Автор гола

Клуб

Минута

Счет

1-й

06.03.1992

Анатолий МУЩИНКА

Карпаты

22' (0:1)

2:2 (д)

100-й

22.09.1999

Андрей ПОКЛАДОК

Карпаты

22' (0:1)

2:3 (г)

200-й

01.08.1999

Сергей МИЗИН

Карпаты

45' (0:1)

0:5 (г)

300-й

18.10.2003

Алексей ГОДИН

Металлург З

32' (1:2)

2:2 (г)

400-й

26.11.2006

Горан ГАВРАНЧИЧ

Динамо

26' (1:2)

2:3 (д)

500-й

29.08.2009

Владимир ГОМЕНЮК

Днепр

81' (0:1)

0:1 (д)

600-й

12.04.2013

Роман ЗОЗУЛЯ

Днепр

79' (1:2)

1:2 (д)

700-й

07.05.2016

Иван ЗОТЬКО

Металлист

90+1' (0:1)

0:1 (д)

800-й

06.10.2018

Дмитрий ШАСТАЛ

Александрия

56' (1:2)

2:3 (г)

900-й

02.04.2023

Георгий ГОЧОЛЕЙШВИЛИ

Шахтер

19' (1:2)

2:2 (д)

1000-й

20.04.2025

Виталий ДАХНОВСКИЙ

Верес

61' (1:2)

1:2 (г)

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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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