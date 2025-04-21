Черноморец пропустил 1000-й мяч в чемпионатах Украины
Одесситы составили компанию «Ворскле»
Мяч, забитый хавбеком «Вереса» Виталием Дахновским, оказался 1000-м, пропущенным «Черноморцем» в чемпионатах Украины. Одесситы стали второй командой после «Ворсклы», достигшей этого рубежа. 398 раз голкиперы «моряков» доставали «круглого» из сетки дома и 602 – в гостях, превзойдя на два гола «рекорд» УПЛ, принадлежавший «Карпатам».
Наибольшее количество мячей забили «Черноморцу» игроки «Динамо» – 120 и «Шахтера» – 117. А среди футболистов – Андрей Ярмоленко – 13. К слову, в матче с «Вересом» сине-черные продолжили грустную для себя традицию: если они пропускают юбилейный мяч, то в лучшем случае добывают только одно очко.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
«Юбилейные» голы, пропущенные Черноморцем в чемпионатах Украины
|
Гол
|
Дата
|
Автор гола
|
Клуб
|
Минута
|
Счет
|
1-й
|
06.03.1992
|
Анатолий МУЩИНКА
|
Карпаты
|
22' (0:1)
|
2:2 (д)
|
100-й
|
22.09.1999
|
Андрей ПОКЛАДОК
|
Карпаты
|
22' (0:1)
|
2:3 (г)
|
200-й
|
01.08.1999
|
Сергей МИЗИН
|
Карпаты
|
45' (0:1)
|
0:5 (г)
|
300-й
|
18.10.2003
|
Алексей ГОДИН
|
Металлург З
|
32' (1:2)
|
2:2 (г)
|
400-й
|
26.11.2006
|
Горан ГАВРАНЧИЧ
|
Динамо
|
26' (1:2)
|
2:3 (д)
|
500-й
|
29.08.2009
|
Владимир ГОМЕНЮК
|
Днепр
|
81' (0:1)
|
0:1 (д)
|
600-й
|
12.04.2013
|
Роман ЗОЗУЛЯ
|
Днепр
|
79' (1:2)
|
1:2 (д)
|
700-й
|
07.05.2016
|
Иван ЗОТЬКО
|
Металлист
|
90+1' (0:1)
|
0:1 (д)
|
800-й
|
06.10.2018
|
Дмитрий ШАСТАЛ
|
Александрия
|
56' (1:2)
|
2:3 (г)
|
900-й
|
02.04.2023
|
Георгий ГОЧОЛЕЙШВИЛИ
|
Шахтер
|
19' (1:2)
|
2:2 (д)
|
1000-й
|
20.04.2025
|
Виталий ДАХНОВСКИЙ
|
Верес
|
61' (1:2)
|
1:2 (г)
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