Черноморец пропустил 1000-й мяч в чемпионатах Украины

Мяч, забитый хавбеком «Вереса» Виталием Дахновским, оказался 1000-м, пропущенным «Черноморцем» в чемпионатах Украины. Одесситы стали второй командой после «Ворсклы», достигшей этого рубежа. 398 раз голкиперы «моряков» доставали «круглого» из сетки дома и 602 – в гостях, превзойдя на два гола «рекорд» УПЛ, принадлежавший «Карпатам».

Наибольшее количество мячей забили «Черноморцу» игроки «Динамо» – 120 и «Шахтера» – 117. А среди футболистов – Андрей Ярмоленко – 13. К слову, в матче с «Вересом» сине-черные продолжили грустную для себя традицию: если они пропускают юбилейный мяч, то в лучшем случае добывают только одно очко.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

«Юбилейные» голы, пропущенные Черноморцем в чемпионатах Украины