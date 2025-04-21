Родственник украинской теннисистки вернулся домой из вражеского плена

Украинская теннисистка, победительница четырех турниров WTA в одиночном разряде Леся Цуренко сообщила в социальной сети, что ее родственник вернулся домой после трех лет плена.

«Вчера из вражеского плена вернулся мой родственник... после трех лет плена...

С Пасхой всех! Благодарю Бога за этот подарок! И пусть будет больше хороших новостей для всех нас!», – написала Леся.

Вчера Украина вернула из вражеского плена 277 воинов.