Другие новости21 апреля 2025, 10:23 | Обновлено 21 апреля 2025, 10:29
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Родственник украинской теннисистки вернулся домой из вражеского плена
Леся Цуренко поделилась радостной новостью в соцсети
21 апреля 2025, 10:23 | Обновлено 21 апреля 2025, 10:29
68
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Украинская теннисистка, победительница четырех турниров WTA в одиночном разряде Леся Цуренко сообщила в социальной сети, что ее родственник вернулся домой после трех лет плена.
«Вчера из вражеского плена вернулся мой родственник... после трех лет плена...
С Пасхой всех! Благодарю Бога за этот подарок! И пусть будет больше хороших новостей для всех нас!», – написала Леся.
Вчера Украина вернула из вражеского плена 277 воинов.
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