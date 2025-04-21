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21 апреля 2025, 10:23 | Обновлено 21 апреля 2025, 10:29
68
0

Родственник украинской теннисистки вернулся домой из вражеского плена

Леся Цуренко поделилась радостной новостью в соцсети

21 апреля 2025, 10:23 | Обновлено 21 апреля 2025, 10:29
68
0
Родственник украинской теннисистки вернулся домой из вражеского плена
Getty Images/Global Images Ukraine. Леся Цуренко

Украинская теннисистка, победительница четырех турниров WTA в одиночном разряде Леся Цуренко сообщила в социальной сети, что ее родственник вернулся домой после трех лет плена.

«Вчера из вражеского плена вернулся мой родственник... после трех лет плена...

С Пасхой всех! Благодарю Бога за этот подарок! И пусть будет больше хороших новостей для всех нас!», – написала Леся.

Вчера Украина вернула из вражеского плена 277 воинов.

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Вячеслав Кулаковский
Вячеслав Кулаковский Sport.ua
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