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Украина. Премьер лига
21 апреля 2025, 09:26 | Обновлено 21 апреля 2025, 09:40
151
0

Колос забил, а Шахтер пропустил самый поздний гол в УПЛ

Автором этих двух рекордов стал венесуэлец Джованни Боливар

21 апреля 2025, 09:26 | Обновлено 21 апреля 2025, 09:40
151
0
Колос забил, а Шахтер пропустил самый поздний гол в УПЛ
ФК Колос.

23-летний венесуэлец Джованни Боливар стал автором самого позднего гола «Колоса» в элитном дивизионе. Поразив ворота «Шахтера» на 7-й компенсированной минуте матча, он на 2 минуты превзошел клубный рекорд, принадлежавший Вячеславу Чурко. К слову, среди легионеров позже форварда ковалевцев забивали в УПЛ только черногорец Марко Мрвалевич и швейцарец Адмир Мехмеди.

Между тем Боливар стал автором еще одного достижения, забив самый поздний мяч «Шахтеру» в чемпионатах Украины. Прежний рекорд, установленный 31 июля 2011 года румыном Йонуцом Мазилу в домашнем поединке «Арсенала» с горняками (1:1), он побил также на 2 минуты.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые поздние голы легионеров в чемпионатах Украины

Дата

Игрок

Клуб

Соперник

Минута

Счет

07.03.2024

Марко МРВАЛЕВИЧ

Верес

Динамо

90+9’ (п)

1:1 (д)

11.03.2012

Адмир МЕХМЕДИ

Динамо

Кривбасс

90+8’

3:0 (г)

19.04.2025

Джованни БОЛИВАР

Колос

Шахтер

90+7’

4:2 (г)

10.03.2007

Максим ШАЦКИХ

Динамо

Кривбасс

90+6’

1:1 (г)

13.09.2014

Клейтон ШАВЬЕР

Металлист

Днепр

90+6’

2:5 (д)

10.09.2022

Лассина ТРАОРЕ

Шахтер

Черноморец

90+6’

2:1 (д)

18.08.2024

Мухаммер ЯШАРИ

ЛНЗ

Рух

90+6’ (п)

3:1 (д)

22.09.2024

Марко МРВАЛЕВИЧ

Верес

Ингулец

90+6’ (п)

2:2 (д)

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цифры и факты Джованни Боливар Колос Ковалевка Украинская Премьер-лига
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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