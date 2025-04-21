Колос забил, а Шахтер пропустил самый поздний гол в УПЛ

23-летний венесуэлец Джованни Боливар стал автором самого позднего гола «Колоса» в элитном дивизионе. Поразив ворота «Шахтера» на 7-й компенсированной минуте матча, он на 2 минуты превзошел клубный рекорд, принадлежавший Вячеславу Чурко. К слову, среди легионеров позже форварда ковалевцев забивали в УПЛ только черногорец Марко Мрвалевич и швейцарец Адмир Мехмеди.

Между тем Боливар стал автором еще одного достижения, забив самый поздний мяч «Шахтеру» в чемпионатах Украины. Прежний рекорд, установленный 31 июля 2011 года румыном Йонуцом Мазилу в домашнем поединке «Арсенала» с горняками (1:1), он побил также на 2 минуты.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые поздние голы легионеров в чемпионатах Украины