Колос забил, а Шахтер пропустил самый поздний гол в УПЛ
Автором этих двух рекордов стал венесуэлец Джованни Боливар
23-летний венесуэлец Джованни Боливар стал автором самого позднего гола «Колоса» в элитном дивизионе. Поразив ворота «Шахтера» на 7-й компенсированной минуте матча, он на 2 минуты превзошел клубный рекорд, принадлежавший Вячеславу Чурко. К слову, среди легионеров позже форварда ковалевцев забивали в УПЛ только черногорец Марко Мрвалевич и швейцарец Адмир Мехмеди.
Между тем Боливар стал автором еще одного достижения, забив самый поздний мяч «Шахтеру» в чемпионатах Украины. Прежний рекорд, установленный 31 июля 2011 года румыном Йонуцом Мазилу в домашнем поединке «Арсенала» с горняками (1:1), он побил также на 2 минуты.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Самые поздние голы легионеров в чемпионатах Украины
|
Дата
|
Игрок
|
Клуб
|
Соперник
|
Минута
|
Счет
|
07.03.2024
|
Марко МРВАЛЕВИЧ
|
Верес
|
Динамо
|
90+9’ (п)
|
1:1 (д)
|
11.03.2012
|
Адмир МЕХМЕДИ
|
Динамо
|
Кривбасс
|
90+8’
|
3:0 (г)
|
19.04.2025
|
Джованни БОЛИВАР
|
Колос
|
Шахтер
|
90+7’
|
4:2 (г)
|
10.03.2007
|
Максим ШАЦКИХ
|
Динамо
|
Кривбасс
|
90+6’
|
1:1 (г)
|
13.09.2014
|
Клейтон ШАВЬЕР
|
Металлист
|
Днепр
|
90+6’
|
2:5 (д)
|
10.09.2022
|
Лассина ТРАОРЕ
|
Шахтер
|
Черноморец
|
90+6’
|
2:1 (д)
|
18.08.2024
|
Мухаммер ЯШАРИ
|
ЛНЗ
|
Рух
|
90+6’ (п)
|
3:1 (д)
|
22.09.2024
|
Марко МРВАЛЕВИЧ
|
Верес
|
Ингулец
|
90+6’ (п)
|
2:2 (д)
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