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Испания
21 апреля 2025, 10:51 | Обновлено 21 апреля 2025, 11:27
667
0

Легендарный Джокович обратился к звезде Реала. Игрок ответил

Сербский теннисист спросил у Винисиуса, выиграет ли клуб чемпионат или Кубок

21 апреля 2025, 10:51 | Обновлено 21 апреля 2025, 11:27
667
0
Легендарный Джокович обратился к звезде Реала. Игрок ответил
Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович

В воскресенье, 20 апреля, прошел матч 32-го тура Ла Лиги между мадридским «Реалом» и «Атлетиком» Бильбао.

Встречу принимал «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Хозяева поля вырвали победу 1:0 благодаря суперголу от Федерико Вальверде.

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После игры в раздевалку королевского клуба пришел легендарный сербский теннисист Новак Джокович. По информации издания Defensa Central, между ним и вингером «сливочных» Винисиусом Жуниором даже состоялся разговор, в ходе которого Новак спросил, сможет ли команда выиграть чемпионат и Кубок Испании, на что звездный футболист ответил:

«Я собираюсь сосредоточиться на том, чтобы помочь выиграть все».

В финале Кубка Испании «Реал» сыграет против «Барселоны». В Ла Лиге каталонцы опережают мадридцев на 4 очка за 6 туров до конца сезона.

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Новак Джокович Атлетик Бильбао чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига Винисиус Жуниор Реал - Атлетик Кубок Испании по футболу
Дмитрий Вус Источник: DefensaCentral
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