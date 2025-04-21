Легендарный Джокович обратился к звезде Реала. Игрок ответил
Сербский теннисист спросил у Винисиуса, выиграет ли клуб чемпионат или Кубок
В воскресенье, 20 апреля, прошел матч 32-го тура Ла Лиги между мадридским «Реалом» и «Атлетиком» Бильбао.
Встречу принимал «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Хозяева поля вырвали победу 1:0 благодаря суперголу от Федерико Вальверде.
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После игры в раздевалку королевского клуба пришел легендарный сербский теннисист Новак Джокович. По информации издания Defensa Central, между ним и вингером «сливочных» Винисиусом Жуниором даже состоялся разговор, в ходе которого Новак спросил, сможет ли команда выиграть чемпионат и Кубок Испании, на что звездный футболист ответил:
«Я собираюсь сосредоточиться на том, чтобы помочь выиграть все».
В финале Кубка Испании «Реал» сыграет против «Барселоны». В Ла Лиге каталонцы опережают мадридцев на 4 очка за 6 туров до конца сезона.
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