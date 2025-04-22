Тибо КУРТУА: «Наконец-то он это сделал»

В воскресенье, 20 апреля, прошел матч 32-го тура Ла Лиги между мадридским «Реалом» и «Атлетиком» Бильбао.

Встречу принимал «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Хозяева победили со счетом 1:0.

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Автором победного гола в поединке стал Федерико Вальверде, который забил гол на 90+3-й минуте.

На победный гол уругвайца отреагировал звездный вратарь «бланкос» Тибо Куртуа.

«Годами мы говорим: «Бей по воротам Феде». У него замечательный удар. Наконец-то он это сделал. У Феде очень уникальный удар, который ошеломляет», – сказал Куртуа после матча.

В этом сезоне Вальверде провел 51 матч, забил 9 голов и сделал 8 ассистов.