Реал нашел неожиданную замену для Анчелотти. Он тоже итальянец

Мадридский «Реал» интересуется главным тренером «Наполи» Антонио Конте, сообщает испанское издание todofichajes.

По информации источника, королевский клуб рассматривает опытного итальянского специалиста как дешевую альтернативу для Хаби Алонсо и Юргена Клоппа и будет готов пригласить его, если не удастся договориться с первыми двумя кандидатами на должность.

В этом сезоне Ла Лиги «Реал» занимает 2-е место в турнирной таблице, набрав 72 очка в 32 матчах. В Лиге чемпионов клуб дошел до стадии четвертьфиналов, где вылетел от «Арсенала» (1:5 по сумме двух матчей). В финале Кубка Испании команда 26 апреля сыграет с «Барселоной».

Ранее сообщалось, что Карло Анчелотти обратился к Андрею Лунину.