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  4. Реал нашел неожиданную замену для Анчелотти. Он тоже итальянец
Испания
24 апреля 2025, 09:59 |
675
0

Реал нашел неожиданную замену для Анчелотти. Он тоже итальянец

Антонио Конте может покинуть «Наполи» уже после первого сезона во главе клуба

24 апреля 2025, 09:59 |
675
0
Реал нашел неожиданную замену для Анчелотти. Он тоже итальянец
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

Мадридский «Реал» интересуется главным тренером «Наполи» Антонио Конте, сообщает испанское издание todofichajes.

По информации источника, королевский клуб рассматривает опытного итальянского специалиста как дешевую альтернативу для Хаби Алонсо и Юргена Клоппа и будет готов пригласить его, если не удастся договориться с первыми двумя кандидатами на должность.

В этом сезоне Ла Лиги «Реал» занимает 2-е место в турнирной таблице, набрав 72 очка в 32 матчах. В Лиге чемпионов клуб дошел до стадии четвертьфиналов, где вылетел от «Арсенала» (1:5 по сумме двух матчей). В финале Кубка Испании команда 26 апреля сыграет с «Барселоной».

Ранее сообщалось, что Карло Анчелотти обратился к Андрею Лунину.

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Антонио Конте Реал Мадрид Наполи чемпионат Испании по футболу чемпионат Италии по футболу Серия A Ла Лига назначение тренера
Дмитрий Вус Источник: Todofichajes.com
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