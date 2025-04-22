В воскресенье, 20 апреля, прошел матч 32-го тура Ла Лиги между мадридским «Реалом» и «Атлетиком» Бильбао.

Встречу принимал «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Хозяева победили со счетом 1:0.

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Автором победного гола в поединке стал Федерико Вальверде, который забил гол на 90+3-й минуте.

Специальным гостем матча стал легендарный теннисист Новак Джокович. На телекамеры трансляторов поединка попала реакция Джоковича на победный гол мадридцев в компенсированное арбитром время.

ФОТО. Лицо и эмоции Джоковича на победный гол Реала на 90+3-й минуте