ФОТО. Лицо и эмоции Джоковича на победный гол Реала на 90+3-й
Новак посетил поединок Ла Лиги
В воскресенье, 20 апреля, прошел матч 32-го тура Ла Лиги между мадридским «Реалом» и «Атлетиком» Бильбао.
Встречу принимал «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Хозяева победили со счетом 1:0.
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Автором победного гола в поединке стал Федерико Вальверде, который забил гол на 90+3-й минуте.
Специальным гостем матча стал легендарный теннисист Новак Джокович. На телекамеры трансляторов поединка попала реакция Джоковича на победный гол мадридцев в компенсированное арбитром время.
ФОТО. Лицо и эмоции Джоковича на победный гол Реала на 90+3-й минуте
Novak Djokovic celebrating Fede Valverde's goal at the Bernabéu tonight. ⭐️ pic.twitter.com/svmtureMzi— Madrid Xtra (@MadridXtra) April 20, 2025
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🎾❤️⚽А тут гарна новина. Люблю Шахтар🧡🖤, зохоплююсь 👑Реалом, поважаю Джоковича! 🇷🇸 😊