Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Лицо и эмоции Джоковича на победный гол Реала на 90+3-й
Испания
22 апреля 2025, 02:15 |
170
1

ФОТО. Лицо и эмоции Джоковича на победный гол Реала на 90+3-й

Новак посетил поединок Ла Лиги

22 апреля 2025, 02:15 |
170
1
ФОТО. Лицо и эмоции Джоковича на победный гол Реала на 90+3-й
Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович

В воскресенье, 20 апреля, прошел матч 32-го тура Ла Лиги между мадридским «Реалом» и «Атлетиком» Бильбао.

Встречу принимал «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Хозяева победили со счетом 1:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Автором победного гола в поединке стал Федерико Вальверде, который забил гол на 90+3-й минуте.

Специальным гостем матча стал легендарный теннисист Новак Джокович. На телекамеры трансляторов поединка попала реакция Джоковича на победный гол мадридцев в компенсированное арбитром время.

ФОТО. Лицо и эмоции Джоковича на победный гол Реала на 90+3-й минуте

По теме:
Кто самый лучший? Известна оценка Цыганкова в матче с Бетисом
Жирона – Бетис – 1:3. Под угрозой вылета. Видео голов и обзор матча
Иско отпраздновал свой день рождения интересным рекордом Ла Лиги
Федерико Вальверде Атлетик Бильбао чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига Реал - Атлетик Новак Джокович
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Майк ТАЙСОН: «Это большая трагедия для боксерского мира»
Бокс | 21 апреля 2025, 07:47 2
Майк ТАЙСОН: «Это большая трагедия для боксерского мира»
Майк ТАЙСОН: «Это большая трагедия для боксерского мира»

«Железный Майк» – о смерти Формана

Луиш Каштру снова в Шахтере
Футбол | 21 апреля 2025, 14:25 45
Луиш Каштру снова в Шахтере
Луиш Каштру снова в Шахтере

Алексей Сливченко – о том, как Марино Пушич превратился в тень португальского экс-коуча «горняков»

Тоттенхэм – Ноттингем – 1:2. Падение Лондона. Видео голов и обзор матча
Футбол | 22.04.2025, 02:25
Тоттенхэм – Ноттингем – 1:2. Падение Лондона. Видео голов и обзор матча
Тоттенхэм – Ноттингем – 1:2. Падение Лондона. Видео голов и обзор матча
Снигур в трех напряженных сетах потерпела поражение в квалификации Мадрида
Теннис | 21.04.2025, 20:19
Снигур в трех напряженных сетах потерпела поражение в квалификации Мадрида
Снигур в трех напряженных сетах потерпела поражение в квалификации Мадрида
Стало известно, сколько заработала Свитолина за выигранный трофей в Руане
Теннис | 21.04.2025, 07:51
Стало известно, сколько заработала Свитолина за выигранный трофей в Руане
Стало известно, сколько заработала Свитолина за выигранный трофей в Руане
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Antidk
Вже за заголовком і за висловом "легендарний тенісист" зрозумів, що хоч і в тенісній темі, але автор НЕ Данііл Агарков. Бо в нього і про Новака лише "покарав", "опустив", "фіаско"👎
🎾❤️⚽А тут гарна новина. Люблю Шахтар🧡🖤, зохоплююсь 👑Реалом, поважаю Джоковича! 🇷🇸 😊
Ответить
-3
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Мудрик впервые за долгое время нарушил молчание и засветился в соцсетях
Мудрик впервые за долгое время нарушил молчание и засветился в соцсетях
20.04.2025, 08:51 12
Футбол
Две звезды согласились на переход в Реал. Серьезное усиление
Две звезды согласились на переход в Реал. Серьезное усиление
20.04.2025, 22:25 2
Футбол
Эффектное возвращение. Гвоздик нокаутировал американца в третьем раунде
Эффектное возвращение. Гвоздик нокаутировал американца в третьем раунде
20.04.2025, 01:02 9
Бокс
Виктор Дьекереш выбрал топ-клуб, за который будет играть в следующем сезоне
Виктор Дьекереш выбрал топ-клуб, за который будет играть в следующем сезоне
21.04.2025, 04:59 4
Футбол
Тайсон ФЬЮРИ: «Заверши карьеру, ты наносишь себе сейчас вред»
Тайсон ФЬЮРИ: «Заверши карьеру, ты наносишь себе сейчас вред»
21.04.2025, 04:40 2
Бокс
Теренс КРОУФОРД: «После боя с этим украинцем он станет суперзвездой»
Теренс КРОУФОРД: «После боя с этим украинцем он станет суперзвездой»
21.04.2025, 08:16
Бокс
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после победы Динамо и фиаско Шахтера
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после победы Динамо и фиаско Шахтера
20.04.2025, 06:23 31
Футбол
Справедливо ли место Кличко? Рейтинг лучших супертяжей за всю историю
Справедливо ли место Кличко? Рейтинг лучших супертяжей за всю историю
20.04.2025, 09:26 40
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем