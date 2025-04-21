Капитан Полесья провел юбилейный матч в украинской карьере

Поединок с «Левым берегом» (1:1) стал 200-м в украинской карьере 32-летнего полузащитника житомирян Руслана Бабенко. 173 встречи он отыграл в чемпионатах Украины, 17 – в еврокубках и 10 – в Кубке Украины. 65 раз Руслан выходил на поле за «Днепр-1», 29 – за «Черноморец», 23 – за «Олимпик», 22 – за «Зарю», 20 – за «Полесье», 19 – за «Волынь», по 11 – за «Днепр» и каменскую «Сталь».

На рубеж «200» Бабенко вышел через 13 лет 361 день после дебюта на высшем уровне, который состоялся 23 апреля 2011 года в гостевом матче «Днепра» с «Кривбассом» в УПЛ (3:0).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

200 матчей в украинской карьере Руслана Бабенко

Сезон Клуб ЧУ КУ ЕК Всего 2010/11 Днепр 4 - - 4 2011/12 Днепр 5 - - 5 2012/13 Днепр 2 - - 2 2014/15 Волынь 17 2 - 19 2015/16 Сталь Км 9 2 - 11 2016/17 Заря 5 - - 5 2017/18 Заря 14 1 2 17 2018/19 Черноморец 28 1 - 29 2020/21 Олимпик 22 1 - 23 2022/23 Днепр-1 24 - 9 33 2023/24 Днепр-1 25 1 6 32 2024/25 Полесье 18 2 - 20 Итого 173 10 17 200

ЧУ - чемпионат Украины; КУ - Кубок Украины; ЕК - еврокубки.