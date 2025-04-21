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Украина. Премьер лига
21 апреля 2025, 09:17 | Обновлено 21 апреля 2025, 09:24
163
0

Капитан Полесья провел юбилейный матч в украинской карьере

Руслан Бабенко сыграл 200-й матч на высшем уровне

21 апреля 2025, 09:17 | Обновлено 21 апреля 2025, 09:24
163
0
Капитан Полесья провел юбилейный матч в украинской карьере
ФК Полесье. Руслан Бабенко

Поединок с «Левым берегом» (1:1) стал 200-м в украинской карьере 32-летнего полузащитника житомирян Руслана Бабенко. 173 встречи он отыграл в чемпионатах Украины, 17 – в еврокубках и 10 – в Кубке Украины. 65 раз Руслан выходил на поле за «Днепр-1», 29 – за «Черноморец», 23 – за «Олимпик», 22 – за «Зарю», 20 – за «Полесье», 19 – за «Волынь», по 11 – за «Днепр» и каменскую «Сталь».

На рубеж «200» Бабенко вышел через 13 лет 361 день после дебюта на высшем уровне, который состоялся 23 апреля 2011 года в гостевом матче «Днепра» с «Кривбассом» в УПЛ (3:0).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

200 матчей в украинской карьере Руслана Бабенко

Сезон

Клуб

ЧУ

КУ

ЕК

Всего

2010/11

Днепр

4

-

-

4

2011/12

Днепр

5

-

-

5

2012/13

Днепр

2

-

-

2

2014/15

Волынь

17

2

-

19

2015/16

Сталь Км

9

2

-

11

2016/17

Заря

5

-

-

5

2017/18

Заря

14

1

2

17

2018/19

Черноморец

28

1

-

29

2020/21

Олимпик

22

1

-

23

2022/23

Днепр-1

24

-

9

33

2023/24

Днепр-1

25

1

6

32

2024/25

Полесье

18

2

-

20

Итого

173

10

17

200

ЧУ - чемпионат Украины; КУ - Кубок Украины; ЕК - еврокубки.

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цифры и факты Руслан Бабенко Полесье Житомир Украинская Премьер-лига
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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