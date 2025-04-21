Капитан Полесья провел юбилейный матч в украинской карьере
Руслан Бабенко сыграл 200-й матч на высшем уровне
Поединок с «Левым берегом» (1:1) стал 200-м в украинской карьере 32-летнего полузащитника житомирян Руслана Бабенко. 173 встречи он отыграл в чемпионатах Украины, 17 – в еврокубках и 10 – в Кубке Украины. 65 раз Руслан выходил на поле за «Днепр-1», 29 – за «Черноморец», 23 – за «Олимпик», 22 – за «Зарю», 20 – за «Полесье», 19 – за «Волынь», по 11 – за «Днепр» и каменскую «Сталь».
На рубеж «200» Бабенко вышел через 13 лет 361 день после дебюта на высшем уровне, который состоялся 23 апреля 2011 года в гостевом матче «Днепра» с «Кривбассом» в УПЛ (3:0).
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
200 матчей в украинской карьере Руслана Бабенко
|
Сезон
|
Клуб
|
ЧУ
|
КУ
|
ЕК
|
Всего
|
2010/11
|
Днепр
|
4
|
-
|
-
|
4
|
2011/12
|
Днепр
|
5
|
-
|
-
|
5
|
2012/13
|
Днепр
|
2
|
-
|
-
|
2
|
2014/15
|
Волынь
|
17
|
2
|
-
|
19
|
2015/16
|
Сталь Км
|
9
|
2
|
-
|
11
|
2016/17
|
Заря
|
5
|
-
|
-
|
5
|
2017/18
|
Заря
|
14
|
1
|
2
|
17
|
2018/19
|
Черноморец
|
28
|
1
|
-
|
29
|
2020/21
|
Олимпик
|
22
|
1
|
-
|
23
|
2022/23
|
Днепр-1
|
24
|
-
|
9
|
33
|
2023/24
|
Днепр-1
|
25
|
1
|
6
|
32
|
2024/25
|
Полесье
|
18
|
2
|
-
|
20
|
Итого
|
|
173
|
10
|
17
|
200
ЧУ - чемпионат Украины; КУ - Кубок Украины; ЕК - еврокубки.
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