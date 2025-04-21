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21 апреля 2025, 05:33 | Обновлено 21 апреля 2025, 06:58
398
1

ФОТО. Как клубы УПЛ поздравляли с Пасхой. Обзор

Клубы УПЛ поздравили всех украинских болельщиков с этим светлым праздником

21 апреля 2025, 05:33 | Обновлено 21 апреля 2025, 06:58
398
1
ФОТО. Как клубы УПЛ поздравляли с Пасхой. Обзор
Instagram. ФК Черноморец

Клубы украинской Премьер-лиги на своих страницах в Instagram поздравляли своих фанатов и всех украинцев с Пасхой.

Пресс-службы сделали упор на креатив в контенте.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Дизайнеры и журналисты создали множество тематических фото и видео, чтобы передать атмосферу праздника в клубах. Также были репортажи с матчей при участии символов Пасхи.

В большинстве – желали мира и счастливого праздника:

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фото lifestyle Пасха Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Динамо Киев Александрия Шахтер Донецк Полесье Житомир Карпаты Львов Кривбасс Кривой Рог Верес Ровно Заря Луганск Рух Львов Колос Ковалевка ЛНЗ Черкассы Оболонь Киев Левый Берег Киев Ворскла Полтава Черноморец Одесса Ингулец
Максим Лапченко
Максим Лапченко Sport.ua
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Комментарии 1
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MIRRA
Схоже, заморочилася лише прес-служба Полісся, решта вирішили більше 5 хв на фотошоп не витрачати. Колос і Ворскла взагалі якась ганьба на рівні третьокламника, що вперше побачив графічний редактор
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