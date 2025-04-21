Другие новости21 апреля 2025, 05:33 | Обновлено 21 апреля 2025, 06:58
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ФОТО. Как клубы УПЛ поздравляли с Пасхой. Обзор
Клубы УПЛ поздравили всех украинских болельщиков с этим светлым праздником
21 апреля 2025, 05:33 | Обновлено 21 апреля 2025, 06:58
398
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Клубы украинской Премьер-лиги на своих страницах в Instagram поздравляли своих фанатов и всех украинцев с Пасхой.
Пресс-службы сделали упор на креатив в контенте.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
Дизайнеры и журналисты создали множество тематических фото и видео, чтобы передать атмосферу праздника в клубах. Также были репортажи с матчей при участии символов Пасхи.
В большинстве – желали мира и счастливого праздника:
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Комментарии 1
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Схоже, заморочилася лише прес-служба Полісся, решта вирішили більше 5 хв на фотошоп не витрачати. Колос і Ворскла взагалі якась ганьба на рівні третьокламника, що вперше побачив графічний редактор
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