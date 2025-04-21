ФОТО. Бывшая жена Артема Кравца засветила грудь. Очень горячо

Бывшая жена Артёма Кравца снова оказалась в центре внимания благодаря новому эффектному фото.

На снимке Анна Кравец позирует в чёрной кофте с открытой спиной и акцентом на зоне декольте, подчёркивая фигуру.

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Кадр выглядит случайным, но именно в этом его притягательность — девушка засветила грудь.

Подписчики в комментариях отмечают её стиль и обаяние, наградив её пост практически на 500 лайков.