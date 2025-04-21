Милота дня. Динамовцы потренировали своих детей после матча с Оболонью

В официальных соцсетях «Динамо» опубликовали видео, на котором игроки киевского клуба проводят время со своими детьми после матча с «Оболонью».

В кадре, в частности, можно увидеть Тымчика и Караваева.

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«👦⚽️ Видели, как наши молодые папы дали своим малышам немного игровой практики после матча с «Оболонью»? 🥰», – говорится в подписи к видео.

Это видео уже собрало практически 2500 лайков и очень понравилось болельщикам киевлян.