Милота дня. Динамовцы потренировали своих детей после матча с Оболонью
Тымчик и Караваев побеждают в номинации «Милота дня»
В официальных соцсетях «Динамо» опубликовали видео, на котором игроки киевского клуба проводят время со своими детьми после матча с «Оболонью».
В кадре, в частности, можно увидеть Тымчика и Караваева.
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«👦⚽️ Видели, как наши молодые папы дали своим малышам немного игровой практики после матча с «Оболонью»? 🥰», – говорится в подписи к видео.
Это видео уже собрало практически 2500 лайков и очень понравилось болельщикам киевлян.
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