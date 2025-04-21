Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Милота дня. Динамовцы потренировали своих детей после матча с Оболонью
Другие новости
21 апреля 2025, 03:59 |
39
0

Милота дня. Динамовцы потренировали своих детей после матча с Оболонью

Тымчик и Караваев побеждают в номинации «Милота дня»

21 апреля 2025, 03:59 |
39
0
Милота дня. Динамовцы потренировали своих детей после матча с Оболонью
Instagram. Александр Караваев и Александр Тымчик из сыновьями

В официальных соцсетях «Динамо» опубликовали видео, на котором игроки киевского клуба проводят время со своими детьми после матча с «Оболонью».

В кадре, в частности, можно увидеть Тымчика и Караваева.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

«👦⚽️ Видели, как наши молодые папы дали своим малышам немного игровой практики после матча с «Оболонью»? 🥰», – говорится в подписи к видео.

Это видео уже собрало практически 2500 лайков и очень понравилось болельщикам киевлян.

По теме:
ФОТО. Жена футболиста Шахтера впечатлила глубоким декольте
ВИДЕО. Ferrari уже не тот. Милевский шокировал новой машиной
ФОТО. Фанатка Криштиану Роналду спровоцировала откровенными кадрами
видео Динамо Киев Александр Тымчик lifestyle Александр Караваев
Максим Лапченко Источник: Instagram
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сложный финал. Свитолина стала чемпионкой турнира WTA 250 во Франции!
Теннис | 20 апреля 2025, 18:37 31
Сложный финал. Свитолина стала чемпионкой турнира WTA 250 во Франции!
Сложный финал. Свитолина стала чемпионкой турнира WTA 250 во Франции!

В решающем поединке в Руане Элина в двух сетах переиграла Ольгу Данилович

3 игрока Барсы устроили бунт против Флика. Известна причина
Футбол | 20 апреля 2025, 17:38 1
3 игрока Барсы устроили бунт против Флика. Известна причина
3 игрока Барсы устроили бунт против Флика. Известна причина

Ферран Торрес, Ансу Фати и Эктор Форт недовольны количеством игровой практики

Маркевич назвал главную ошибку, которую Довбик совершил в своей жизни
Футбол | 20.04.2025, 08:31
Маркевич назвал главную ошибку, которую Довбик совершил в своей жизни
Маркевич назвал главную ошибку, которую Довбик совершил в своей жизни
СВИТОЛИНА: «Это тот турнир, где хочешь быть и который хочешь выиграть»
Теннис | 20.04.2025, 21:39
СВИТОЛИНА: «Это тот турнир, где хочешь быть и который хочешь выиграть»
СВИТОЛИНА: «Это тот турнир, где хочешь быть и который хочешь выиграть»
Флик решил выгнать из Барселоны талантливого игрока
Футбол | 21.04.2025, 03:07
Флик решил выгнать из Барселоны талантливого игрока
Флик решил выгнать из Барселоны талантливого игрока
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Известный супертяж: «У Усика нет удара, это как какие-то пощечины»
Известный супертяж: «У Усика нет удара, это как какие-то пощечины»
19.04.2025, 08:24 4
Бокс
Интрига угасла окончательно. Шахтер потерпел поражение от Колоса
Интрига угасла окончательно. Шахтер потерпел поражение от Колоса
19.04.2025, 20:08 444
Футбол
В команде Усика назвали следующего соперника Дюбуа. Это не Александр
В команде Усика назвали следующего соперника Дюбуа. Это не Александр
19.04.2025, 09:04 2
Бокс
Майк ТАЙСОН: «У него был самый сильный удар в истории бокса»
Майк ТАЙСОН: «У него был самый сильный удар в истории бокса»
19.04.2025, 00:41 1
Бокс
Экс-арбитр ФИФА объяснил, виноват ли рефери в катастрофе Шахтера в УПЛ
Экс-арбитр ФИФА объяснил, виноват ли рефери в катастрофе Шахтера в УПЛ
19.04.2025, 22:55 5
Футбол
Рейтинг Золотого мяча 2025 после фиаско Реала в ЛЧ. Сменился лидер!
Рейтинг Золотого мяча 2025 после фиаско Реала в ЛЧ. Сменился лидер!
19.04.2025, 07:47 11
Футбол
Минус Свентек и Гауфф. Известны полуфиналистки турнира WTA 500 в Штутгарте
Минус Свентек и Гауфф. Известны полуфиналистки турнира WTA 500 в Штутгарте
20.04.2025, 07:21
Теннис
Анчелотти выбрал вратаря на следующий матч Реала в Ла Лиге
Анчелотти выбрал вратаря на следующий матч Реала в Ла Лиге
19.04.2025, 22:45
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем