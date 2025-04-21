ФОТО. Жена футболиста Шахтера впечатлила глубоким декольте

Дария Бондарь эффектно отпраздновала свой День рождения, выложив в Instagram яркие фото.

Журналистка и возлюбленная защитника «Шахтёра» Валерия Бондаря позировала среди шаров в форме сердец и корзины роз, блистая в красном платье с декольте и блестящем наряде, подчёркивающем фигуру.

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В подписи она поблагодарила за поздравления и пообещала больше атмосферных снимков.

Дария уже успела собрать более 6 тысяч лайков и множество восхищенных комментариев.