ФОТО. Жена футболиста Шахтера впечатлила глубоким декольте
Дария Бондарь публикует праздничные мгновения
Дария Бондарь эффектно отпраздновала свой День рождения, выложив в Instagram яркие фото.
Журналистка и возлюбленная защитника «Шахтёра» Валерия Бондаря позировала среди шаров в форме сердец и корзины роз, блистая в красном платье с декольте и блестящем наряде, подчёркивающем фигуру.
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В подписи она поблагодарила за поздравления и пообещала больше атмосферных снимков.
Дария уже успела собрать более 6 тысяч лайков и множество восхищенных комментариев.
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