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21 апреля 2025, 03:46 |
105
0

ФОТО. Жена футболиста Шахтера впечатлила глубоким декольте

Дария Бондарь публикует праздничные мгновения

21 апреля 2025, 03:46 |
105
0
ФОТО. Жена футболиста Шахтера впечатлила глубоким декольте
Instagram. Дария Бондарь

Дария Бондарь эффектно отпраздновала свой День рождения, выложив в Instagram яркие фото.

Журналистка и возлюбленная защитника «Шахтёра» Валерия Бондаря позировала среди шаров в форме сердец и корзины роз, блистая в красном платье с декольте и блестящем наряде, подчёркивающем фигуру.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

В подписи она поблагодарила за поздравления и пообещала больше атмосферных снимков.

Дария уже успела собрать более 6 тысяч лайков и множество восхищенных комментариев.

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Максим Лапченко Источник: Instagram
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