Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Ferrari уже не тот. Милевский шокировал новой машиной
Другие новости
21 апреля 2025, 03:19 |
258
0

ВИДЕО. Ferrari уже не тот. Милевский шокировал новой машиной

Артем Милевский удивил всех своим выбором

21 апреля 2025, 03:19 |
258
0
ВИДЕО. Ferrari уже не тот. Милевский шокировал новой машиной
Instagram. Артем Милевский

Экс-футболист «Динамо» и сборной Украины Артем Милевский рассмешил всех своим видом на Пасху.

Артем Милевский снова за рулём спорткара, но есть один нюанс – он опубликовал смешное видео в соцсетях.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

На ролике нынешний футболист IGNIS сидит за рулём не настоящего, а детского спорткара и катается по парку.

Видео снимала девушка Артема и оно собрало большие охваты в соцсетях.

По теме:
Милота дня. Динамовцы потренировали своих детей после матча с Оболонью
ФОТО. Жена футболиста Шахтера впечатлила глубоким декольте
ФОТО. Фанатка Криштиану Роналду спровоцировала откровенными кадрами
видео видео-реклама Артем Милевский Пасха lifestyle
Максим Лапченко Источник: Instagram
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Милан – Аталанта – 0:1. Фиаско на Сан-Сиро. Видео гола и обзор
Футбол | 21 апреля 2025, 02:41 0
Милан – Аталанта – 0:1. Фиаско на Сан-Сиро. Видео гола и обзор
Милан – Аталанта – 0:1. Фиаско на Сан-Сиро. Видео гола и обзор

Смотрите видеообзор матча 33-го тура Серии A

Маркевич назвал главную ошибку, которую Довбик совершил в своей жизни
Футбол | 20 апреля 2025, 08:31 9
Маркевич назвал главную ошибку, которую Довбик совершил в своей жизни
Маркевич назвал главную ошибку, которую Довбик совершил в своей жизни

Мирон Богданович считает, что переход в Серию А – был ошибкой

Победа и новый лидер общего зачета. Пиастри выиграл гонку Формулы-1
Авто/мото | 20.04.2025, 21:27
Победа и новый лидер общего зачета. Пиастри выиграл гонку Формулы-1
Победа и новый лидер общего зачета. Пиастри выиграл гонку Формулы-1
3 игрока Барсы устроили бунт против Флика. Известна причина
Футбол | 20.04.2025, 17:38
3 игрока Барсы устроили бунт против Флика. Известна причина
3 игрока Барсы устроили бунт против Флика. Известна причина
Справедливо ли место Кличко? Рейтинг лучших супертяжей за всю историю
Бокс | 20.04.2025, 09:26
Справедливо ли место Кличко? Рейтинг лучших супертяжей за всю историю
Справедливо ли место Кличко? Рейтинг лучших супертяжей за всю историю
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Проклятие Крусибла и возвращение Ракеты. В Шеффилде стартует ЧМ по снукеру
Проклятие Крусибла и возвращение Ракеты. В Шеффилде стартует ЧМ по снукеру
19.04.2025, 06:23 2
Снукер
Сложный финал. Свитолина стала чемпионкой турнира WTA 250 во Франции!
Сложный финал. Свитолина стала чемпионкой турнира WTA 250 во Франции!
20.04.2025, 18:37 31
Теннис
Майк ТАЙСОН: «У него был самый сильный удар в истории бокса»
Майк ТАЙСОН: «У него был самый сильный удар в истории бокса»
19.04.2025, 00:41 1
Бокс
Рейтинг Золотого мяча 2025 после фиаско Реала в ЛЧ. Сменился лидер!
Рейтинг Золотого мяча 2025 после фиаско Реала в ЛЧ. Сменился лидер!
19.04.2025, 07:47 11
Футбол
Минус Свентек и Гауфф. Известны полуфиналистки турнира WTA 500 в Штутгарте
Минус Свентек и Гауфф. Известны полуфиналистки турнира WTA 500 в Штутгарте
20.04.2025, 07:21
Теннис
Интрига угасла окончательно. Шахтер потерпел поражение от Колоса
Интрига угасла окончательно. Шахтер потерпел поражение от Колоса
19.04.2025, 20:08 444
Футбол
Анчелотти выбрал вратаря на следующий матч Реала в Ла Лиге
Анчелотти выбрал вратаря на следующий матч Реала в Ла Лиге
19.04.2025, 22:45
Футбол
Реал нашел виновников в провальном сезоне. Продадут аж восемь игроков
Реал нашел виновников в провальном сезоне. Продадут аж восемь игроков
19.04.2025, 00:22 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем