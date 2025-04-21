ВИДЕО. Ferrari уже не тот. Милевский шокировал новой машиной

Экс-футболист «Динамо» и сборной Украины Артем Милевский рассмешил всех своим видом на Пасху.

Артем Милевский снова за рулём спорткара, но есть один нюанс – он опубликовал смешное видео в соцсетях.

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На ролике нынешний футболист IGNIS сидит за рулём не настоящего, а детского спорткара и катается по парку.

Видео снимала девушка Артема и оно собрало большие охваты в соцсетях.