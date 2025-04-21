Другие новости21 апреля 2025, 03:19 |
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ВИДЕО. Ferrari уже не тот. Милевский шокировал новой машиной
Артем Милевский удивил всех своим выбором
21 апреля 2025, 03:19 |
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Экс-футболист «Динамо» и сборной Украины Артем Милевский рассмешил всех своим видом на Пасху.
Артем Милевский снова за рулём спорткара, но есть один нюанс – он опубликовал смешное видео в соцсетях.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
На ролике нынешний футболист IGNIS сидит за рулём не настоящего, а детского спорткара и катается по парку.
Видео снимала девушка Артема и оно собрало большие охваты в соцсетях.
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