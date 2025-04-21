ФОТО. Фанатка Криштиану Роналду спровоцировала откровенными кадрами

Известна фанатка Криштиану Роналду и «Ювентуса» Ева Падлок поделилась горячими фото в купальнике.

Новые фото сразу привлекли внимание её подписчиков.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

На снимках она позирует в ярком бикини, подчеркивающем её формы.

Очевидно, она точно знает, как разжечь интерес к себе до начала лета.