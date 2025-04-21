Другие новости21 апреля 2025, 02:56 | Обновлено 21 апреля 2025, 02:57
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ФОТО. Фанатка Криштиану Роналду спровоцировала откровенными кадрами
Ева Падлок зажгла соцсети
21 апреля 2025, 02:56 | Обновлено 21 апреля 2025, 02:57
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Известна фанатка Криштиану Роналду и «Ювентуса» Ева Падлок поделилась горячими фото в купальнике.
Новые фото сразу привлекли внимание её подписчиков.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
На снимках она позирует в ярком бикини, подчеркивающем её формы.
Очевидно, она точно знает, как разжечь интерес к себе до начала лета.
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