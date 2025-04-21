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WTA
21 апреля 2025, 02:05 |
43
0

Расписание матчей украинок на турнире WTA 1000 в Мадриде на 21 апреля

В понедельник выступления в квалификации начнут Юлия Стародубцева и Дарья Снигур

21 апреля 2025, 02:05 |
43
0
Расписание матчей украинок на турнире WTA 1000 в Мадриде на 21 апреля
Getty Images/Global Images Ukraine. Дарья Снигур

21 апреля на грунтовом турнире WTA 1000 в Мадриде начнутся матчи 1-го раунда квалификации.

В понедельник на корты столицы Испании выйдут две представительницы Украины: Юлия Стародубцева и Дарья Снигур.

Расписание матчей украинок на турнире WTA 1000 в Мадриде на 21 апреля

WTA 1000 Мадрид. Одиночный разряд, квалификация

Корт №8. 4-й запуск (не ранее 15:30 по Киеву)

Юлия Стародубцева [17] – Хлоэ Паке

Корт №6. 5-й запуск (не ранее 17:00 по Киеву)

Дарья Снигур Мария Лурдес Карле [24

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расписание Юлия Стародубцева Дарья Снигур WTA Мадрид
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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