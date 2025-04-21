21 апреля на грунтовом турнире WTA 1000 в Мадриде начнутся матчи 1-го раунда квалификации.

В понедельник на корты столицы Испании выйдут две представительницы Украины: Юлия Стародубцева и Дарья Снигур.

Расписание матчей украинок на турнире WTA 1000 в Мадриде на 21 апреля

WTA 1000 Мадрид. Одиночный разряд, квалификация

Корт №8. 4-й запуск (не ранее 15:30 по Киеву)

Юлия Стародубцева [17] – Хлоэ Паке

Корт №6. 5-й запуск (не ранее 17:00 по Киеву)

Дарья Снигур – Мария Лурдес Карле [24