СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 21 апреля

В понедельник, 21 апреля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

21:45 Парма – Ювентус

4.90 – 3.76 – 1.83

22:00 Тоттенхэм – Ноттингем Форест

2.64 – 3.73 – 2.64

22:00 Жирона – Бетис

2.96 – 3.48 – 2.56

КИБЕРСПОРТ

11:45 FALCONS – sAw

1.12 – 5.84

11:45 NaVi – MIBR

1.13 – 5.57