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21 апреля 2025, 01:31 |
14
0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 21 апреля

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

21 апреля 2025, 01:31 |
14
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 21 апреля
Getty Images/Global Images Ukraine. Дейли Блинд

В понедельник, 21 апреля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

21:45 Парма – Ювентус

Ggbet 4.90 – 3.76 – 1.83

22:00 Тоттенхэм – Ноттингем Форест

Ggbet 2.64 – 3.73 – 2.64

22:00 Жирона – Бетис

Ggbet 2.96 – 3.48 – 2.56

КИБЕРСПОРТ

11:45 FALCONS – sAw

Ggbet 1.12 – 5.84

11:45 NaVi – MIBR

Ggbet 1.13 – 5.57

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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