Другие новости21 апреля 2025, 01:31 |
14
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 21 апреля
Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET
21 апреля 2025, 01:31 |
14
0
В понедельник, 21 апреля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.
ФУТБОЛ
21:45 Парма – Ювентус
22:00 Тоттенхэм – Ноттингем Форест
22:00 Жирона – Бетис
КИБЕРСПОРТ
11:45 FALCONS – sAw
11:45 NaVi – MIBR
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 20 апреля 2025, 08:31 9
Мирон Богданович считает, что переход в Серию А – был ошибкой
Теннис | 20 апреля 2025, 07:21 0
1/2 финала: Арина Соболенко – Жасмин Паолини, Екатерина Александрова – Алена Остапенко
Футбол | 20.04.2025, 08:51
Футбол | 21.04.2025, 01:37
Футбол | 20.04.2025, 18:07
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
19.04.2025, 22:09 14
19.04.2025, 20:08 444
19.04.2025, 06:23 2
20.04.2025, 18:37 31
19.04.2025, 04:21 1
19.04.2025, 22:45
19.04.2025, 00:41 1
20.04.2025, 06:23 31