ВИДЕО. Как Вальверде суперголом принес победу Реалу

В воскресенье, 20 апреля, проходил матч 32-го тура Ла лиги между мадридским «Реалом» и «Атлетиком» Бильбао.

Встречу принимал «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по Киеву.

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На 90+3-й минуте хозяева поля спаслись благодаря суперудару Федерико Вальверде, после которого мяч залетел в дальний угол ворот.

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