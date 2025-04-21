Испания21 апреля 2025, 00:05 | Обновлено 21 апреля 2025, 00:07
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ВИДЕО. Как Вальверде суперголом принес победу Реалу
Уругвайский полузащитник эффектно спас команду от потери очков
21 апреля 2025, 00:05 | Обновлено 21 апреля 2025, 00:07
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В воскресенье, 20 апреля, проходил матч 32-го тура Ла лиги между мадридским «Реалом» и «Атлетиком» Бильбао.
Встречу принимал «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
На 90+3-й минуте хозяева поля спаслись благодаря суперудару Федерико Вальверде, после которого мяч залетел в дальний угол ворот.
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