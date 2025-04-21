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Испания
21 апреля 2025, 00:05 | Обновлено 21 апреля 2025, 00:07
349
0

ВИДЕО. Как Вальверде суперголом принес победу Реалу

Уругвайский полузащитник эффектно спас команду от потери очков

21 апреля 2025, 00:05 | Обновлено 21 апреля 2025, 00:07
349
0
ВИДЕО. Как Вальверде суперголом принес победу Реалу
Getty Images/Global Images Ukraine. Федерико Вальверде

В воскресенье, 20 апреля, проходил матч 32-го тура Ла лиги между мадридским «Реалом» и «Атлетиком» Бильбао.

Встречу принимал «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по Киеву.

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На 90+3-й минуте хозяева поля спаслись благодаря суперудару Федерико Вальверде, после которого мяч залетел в дальний угол ворот.

❗️ ВИДЕО. Как Вальверде суперголом принес победу Реалу

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Федерико Вальверде Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу видео голов и обзор Атлетик Бильбао Реал - Атлетик
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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