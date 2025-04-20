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  4. Элина Свитолина – Ольга Данилович. Выигранный финал Руана. Видеообзор матча
WTA
20 апреля 2025, 20:52 |
833
0

Элина Свитолина – Ольга Данилович. Выигранный финал Руана. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор решающего матча на турнире WTA 250 во Франции

20 апреля 2025, 20:52 |
833
0
Элина Свитолина – Ольга Данилович. Выигранный финал Руана. Видеообзор матча
WTA. Элина Свитолина

20 апреля украинская теннисистка Элина Свитолина выиграла трофей на грунтовом турнире WTA 250 в Руане, Франция.

В финале украинка переиграла Ольгу Данилович из Сербии со счетом 6:4, 7:6 за 1 час и 58 минут.

Свитолина завоевала 18-й трофей в карьере. На пути к титул в Руане Элина ни разу не отдала сет.

🏆 WTA 250 Руан. Грунт. Финал

Элина Свитолина Ольга Данилович – 6:4, 7:6 (10:8)

Видеообзор матча

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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