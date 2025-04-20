ВИДЕО. Трент вывел вперед Ливерпуль в матче АПЛ против Лестера

20 апреля в 18:30 проходит матч 33-го тура Английской Премьер-лиги.

«Лестер» принимает «Ливерпуль» на домашнем стадионе «Кинг Пауэр» в Лестере.

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Лестер практически вылетел из АПЛ, а Ливерпуль лидирует и очень близок к чемпионству.

Ливерпуль вышел вперед на 76-й минуте, гол забил Трент Александер-Арнольд.

ГОЛ! 0:1. Трент Александер-Арнольд, 76 мин