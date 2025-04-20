Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Трент вывел вперед Ливерпуль в матче АПЛ против Лестера
Англия
20 апреля 2025, 20:09 | Обновлено 20 апреля 2025, 20:24
167
0

ВИДЕО. Трент вывел вперед Ливерпуль в матче АПЛ против Лестера

20 апреля проходит матч 33-го тура Английской Премьер-лиги.

20 апреля 2025, 20:09 | Обновлено 20 апреля 2025, 20:24
167
0
ВИДЕО. Трент вывел вперед Ливерпуль в матче АПЛ против Лестера
Getty Images/Global Images Ukraine

20 апреля в 18:30 проходит матч 33-го тура Английской Премьер-лиги.

«Лестер» принимает «Ливерпуль» на домашнем стадионе «Кинг Пауэр» в Лестере.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Лестер практически вылетел из АПЛ, а Ливерпуль лидирует и очень близок к чемпионству.

Ливерпуль вышел вперед на 76-й минуте, гол забил Трент Александер-Арнольд.

ГОЛ! 0:1. Трент Александер-Арнольд, 76 мин

По теме:
Лестер – Ливерпуль – 1:0. Как забил Трент. Видео гола и обзор матча
Один шаг до титула. Ливерпуль с голом Трента отправил Лестер в Чемпионшип
Габриэл Мартинелли своим голом вписал свое имя в историю Арсенала
Ливерпуль чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Лестер Лестер - Ливерпуль видео голов и обзор Трент Александер-Арнольд
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Очень невовремя. Лидер Барселоны получил травму
Футбол | 20 апреля 2025, 19:31 2
ОФИЦИАЛЬНО. Очень невовремя. Лидер Барселоны получил травму
ОФИЦИАЛЬНО. Очень невовремя. Лидер Барселоны получил травму

Роберт Левандовски может пропустить важнейшие матчи своей команды

Маркевич назвал главную ошибку, которую Довбик совершил в своей жизни
Футбол | 20 апреля 2025, 08:31 8
Маркевич назвал главную ошибку, которую Довбик совершил в своей жизни
Маркевич назвал главную ошибку, которую Довбик совершил в своей жизни

Мирон Богданович считает, что переход в Серию А – был ошибкой

Эффектное возвращение. Гвоздик нокаутировал американца в третьем раунде
Бокс | 20.04.2025, 01:02
Эффектное возвращение. Гвоздик нокаутировал американца в третьем раунде
Эффектное возвращение. Гвоздик нокаутировал американца в третьем раунде
Анчелотти выбрал вратаря на следующий матч Реала в Ла Лиге
Футбол | 19.04.2025, 22:45
Анчелотти выбрал вратаря на следующий матч Реала в Ла Лиге
Анчелотти выбрал вратаря на следующий матч Реала в Ла Лиге
Остапенко разобрала Александрову и стала первой финалисткой Штутгарта
Теннис | 20.04.2025, 15:38
Остапенко разобрала Александрову и стала первой финалисткой Штутгарта
Остапенко разобрала Александрову и стала первой финалисткой Штутгарта
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Экс-арбитр ФИФА объяснил, виноват ли рефери в катастрофе Шахтера в УПЛ
Экс-арбитр ФИФА объяснил, виноват ли рефери в катастрофе Шахтера в УПЛ
19.04.2025, 22:55 5
Футбол
Интрига угасла окончательно. Шахтер потерпел поражение от Колоса
Интрига угасла окончательно. Шахтер потерпел поражение от Колоса
19.04.2025, 20:08 440
Футбол
Пушич прокомменировал катастрофу Шахтера в матче УПЛ
Пушич прокомменировал катастрофу Шахтера в матче УПЛ
19.04.2025, 20:58 31
Футбол
Проклятие Крусибла и возвращение Ракеты. В Шеффилде стартует ЧМ по снукеру
Проклятие Крусибла и возвращение Ракеты. В Шеффилде стартует ЧМ по снукеру
19.04.2025, 06:23 2
Снукер
Неожиданный вариант. Легендарный тренер хочет подписать Мудрика
Неожиданный вариант. Легендарный тренер хочет подписать Мудрика
20.04.2025, 12:07 11
Футбол
Известный супертяж: «У Усика нет удара, это как какие-то пощечины»
Известный супертяж: «У Усика нет удара, это как какие-то пощечины»
19.04.2025, 08:24 4
Бокс
Пушич назвал главного виновника сенсационного фиаско Шахтера в УПЛ
Пушич назвал главного виновника сенсационного фиаско Шахтера в УПЛ
19.04.2025, 22:09 14
Футбол
В команде Усика назвали следующего соперника Дюбуа. Это не Александр
В команде Усика назвали следующего соперника Дюбуа. Это не Александр
19.04.2025, 09:04 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем