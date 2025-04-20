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  4. ВИДЕО. Закинул за воротник. Дахновский вывел вперед Верес против Черноморца
Украина. Премьер лига
20 апреля 2025, 19:29 | Обновлено 20 апреля 2025, 20:11
581
1

ВИДЕО. Закинул за воротник. Дахновский вывел вперед Верес против Черноморца

Команда из Ровно во втором тайме сумела переломить ход поединка

20 апреля 2025, 19:29 | Обновлено 20 апреля 2025, 20:11
581
1
ВИДЕО. Закинул за воротник. Дахновский вывел вперед Верес против Черноморца
ФК Верес. Виталий Дахновский

20 апреля в 18:00 проходит матч 25-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25.

«Верес» принимает одесский Черноморец на домашней арене «Авангард» в Ровно.

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На 61-й минуте Виталий Дахновский закинул мяч за воротник голкиперу и вывел Верес вперед (2:1).

ГОЛ! 2:1. Виталий Дахновский, 61 мин

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чемпионат Украины по футболу Черноморец Одесса Верес Ровно Украинская Премьер-лига видео голов и обзор Верес - Черноморец Виталий Дахновский
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Комментарии 1
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alex belogubko
2 ошибки подряд от голкипера ЧО и команда полный отстой не футбол а балет --противно стыдно смотреть --много болтают языками  тренера лучше молчите --определится составом не могут а как можно выигрывать если не бить по воротам --1 игрок нормальный Янаков и то его убирают с поля --уберите не нужный хлам Бабича 
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