Украина. Премьер лига20 апреля 2025, 19:29 | Обновлено 20 апреля 2025, 20:11
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ВИДЕО. Закинул за воротник. Дахновский вывел вперед Верес против Черноморца
Команда из Ровно во втором тайме сумела переломить ход поединка
20 апреля 2025, 19:29 | Обновлено 20 апреля 2025, 20:11
581
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20 апреля в 18:00 проходит матч 25-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25.
«Верес» принимает одесский Черноморец на домашней арене «Авангард» в Ровно.
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На 61-й минуте Виталий Дахновский закинул мяч за воротник голкиперу и вывел Верес вперед (2:1).
ГОЛ! 2:1. Виталий Дахновский, 61 мин
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Комментарии 1
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2 ошибки подряд от голкипера ЧО и команда полный отстой не футбол а балет --противно стыдно смотреть --много болтают языками тренера лучше молчите --определится составом не могут а как можно выигрывать если не бить по воротам --1 игрок нормальный Янаков и то его убирают с поля --уберите не нужный хлам Бабича
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