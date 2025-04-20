ВИДЕО. Закинул за воротник. Дахновский вывел вперед Верес против Черноморца

20 апреля в 18:00 проходит матч 25-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25.

«Верес» принимает одесский Черноморец на домашней арене «Авангард» в Ровно.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 61-й минуте Виталий Дахновский закинул мяч за воротник голкиперу и вывел Верес вперед (2:1).

ГОЛ! 2:1. Виталий Дахновский, 61 мин