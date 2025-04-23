Дженоа – Лацио. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии (перенесен)
Матч начнется 23 апреля в 19:30 по Киеву
В среду, 23 апреля состоится матч 33-го раунда чемпионата Италии между «Дженоа» и «Лацио». По киевскому времени игра начнется в 19:30.
Дженоа
Хороший сезон проводит генуэзский клуб. После 32 туров команда занимает 12 место в лиге с 39 очками на счету. 15 баллов отделяет коллектив от зоны вылета, и на 2 больше еврокубков, поэтому существенно улучшить свое турнирное положение у «Дженоа» не получится. Из Кубка Италии «грифоны» вылетели от «Сампдории» в 1/16 финала.
Лацио
Сейчас столичный коллектив находится на 6-м месте в Серии А и имеет в активе 56 очков. Однако от «Ювентуса», который на 4-й позиции расстояние составляет всего 3 зачетных пункта, команда все равно имеет хорошие шансы на попадание в Лигу чемпионов.
Из кубка «орлы» вылетели в четвертьфинале, а в Лиге Европы на такой же стадии потерпели поражение от «Буде-Глимт» после серии пенальти.
Личные встречи
В последних 5 матчах статистика в пользу римлян: 3 победы «бело-голубых» против 2 у «Дженоа». Что интересно, «грифоны» не могут отличиться в ворота столичного клуба уже 3 игры подряд. Поединок первого круга чемпионата Италии завершился выигрышем «Лацио» со счетом 3:0.
Интересные факты
- По статистике в домашних матчах «Дженоа» занимает 12 место в лиге – 22 очка в 16 матчах.
- «Лацио» имеет 1 победу в последних 5 поединках в Серии А – минимальный выигрыш против «Аталанты». Еще 3 игры завершились вничью 1:1, а вот «Болонья» разгромила «орлов» со счетом 5:0.
- В этом сезоне чемпионата Италии игроки «Дженоа» в общей сложности забили 29 голов – худший показатель лишь у 4-х худших команд лиги.
Возможные стартовые составы
Дженоа: Леали – Мартин, Васкес, де Винтер, Сабелли – Мазини, Фрэндруп – Торсбю, Миретти, Дзаноли – Пинамонти
Лацио: Мандас – Пеллегрини, Романьоли, Хила, Марушич – Ровелла, Гендузи – Дзакканьи, Деле-Баширу, Педро – Кастельянос
Прогноз
Команды, как правило, не забивают большого количества голов в этом сезоне. Именно поэтому я поставлю на тотал менее 2.5 с коэффициентом 1.57.
19:00
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