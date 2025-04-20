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Испания
20 апреля 2025, 20:13 | Обновлено 20 апреля 2025, 20:15
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Есть ли Лунин? Известен стартовый состав Реала на матч с Атлетиком Бильбао

Матч 32-го тура Ла Лиги начнется в 22:00 по Киеву

20 апреля 2025, 20:13 | Обновлено 20 апреля 2025, 20:15
1001
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Есть ли Лунин? Известен стартовый состав Реала на матч с Атлетиком Бильбао
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

В воскресенье, 20 апреля, состоится матч 32-го тура Ла лиги между мадридским «Реалом» и «Атлетиком» Бильбао.

Встречу примет «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву.

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Главный тренер хозяев Карло Анчелотти определился со стартовым составом команды. Украинский голкипер «Реала» Андрей Лунин начнет матч со скамьи запасных. Французский страйкер «сливочных» Килиан Мбаппе пропустит встречу из-за дисквалификации.

Реал: Куртуа, Камавинга, Рюдигер, Ассенсио, Вальверде, Модрич, Тчуамэни, Себальос, Беллингем, Родриго, Винисиус

Стартовый состав «Реала» на матч с «Атлетиком»:

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Реал Мадрид Реал - Атлетик Атлетик Бильбао стартовые составы Андрей Лунин Килиан Мбаппе
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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Saar
Лунін якби є, ну якби його і нема🤣🤣
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