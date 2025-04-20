Есть ли Лунин? Известен стартовый состав Реала на матч с Атлетиком Бильбао
Матч 32-го тура Ла Лиги начнется в 22:00 по Киеву
В воскресенье, 20 апреля, состоится матч 32-го тура Ла лиги между мадридским «Реалом» и «Атлетиком» Бильбао.
Встречу примет «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву.
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Главный тренер хозяев Карло Анчелотти определился со стартовым составом команды. Украинский голкипер «Реала» Андрей Лунин начнет матч со скамьи запасных. Французский страйкер «сливочных» Килиан Мбаппе пропустит встречу из-за дисквалификации.
Реал: Куртуа, Камавинга, Рюдигер, Ассенсио, Вальверде, Модрич, Тчуамэни, Себальос, Беллингем, Родриго, Винисиус
Стартовый состав «Реала» на матч с «Атлетиком»:
📋✅ ¡Nuestro XI inicial!— Real Madrid C.F. (@realmadrid) April 20, 2025
🆚 @AthleticClub
👉 @UnicajaBanco pic.twitter.com/BUHLqGbBV7
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