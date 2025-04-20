Украина. Премьер лига20 апреля 2025, 19:19 | Обновлено 20 апреля 2025, 19:39
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ВИДЕО. Верес сразу после перерыва сравнял счет в матче против Черноморца
В начале второго тайма ситуацию в поединке УПЛ уравнял Руслан Степанюк
20 апреля 2025, 19:19 | Обновлено 20 апреля 2025, 19:39
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20 апреля в 18:00 проходит матч 25-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25.
«Верес» принимает одесский Черноморец на домашней арене «Авангард» в Ровно.
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В начале второго тайма ситуацию в матче уравнял Руслан Степанюк (1:1).
ГОЛ! 1:1. Руслан Степанюк, 51 мин
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