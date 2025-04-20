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Украина. Премьер лига
20 апреля 2025, 19:19 | Обновлено 20 апреля 2025, 19:39
301
0

ВИДЕО. Верес сразу после перерыва сравнял счет в матче против Черноморца

В начале второго тайма ситуацию в поединке УПЛ уравнял Руслан Степанюк

20 апреля 2025, 19:19 | Обновлено 20 апреля 2025, 19:39
301
0
ВИДЕО. Верес сразу после перерыва сравнял счет в матче против Черноморца
ФК Верес. Руслан Степанюк

20 апреля в 18:00 проходит матч 25-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25.

«Верес» принимает одесский Черноморец на домашней арене «Авангард» в Ровно.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В начале второго тайма ситуацию в матче уравнял Руслан Степанюк (1:1).

ГОЛ! 1:1. Руслан Степанюк, 51 мин

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чемпионат Украины по футболу Черноморец Одесса Верес Ровно Украинская Премьер-лига видео голов и обзор Верес - Черноморец Руслан Степанюк
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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