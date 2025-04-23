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Чемпионат Италии
Кальяри
23.04.2025 19:30 - : -
Фиорентина
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Италия
23 апреля 2025, 18:30 | Обновлено 23 апреля 2025, 19:02
361
0

Кальяри – Фиорентина. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии (перенесен)

Матч начнется 23 апреля в 19:30 по Киеву.

23 апреля 2025, 18:30 | Обновлено 23 апреля 2025, 19:02
361
0
Кальяри – Фиорентина. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии (перенесен)
ФК Фиорентина

В среду, 23 апреля состоится матч 33-го тура чемпионата Италии между «Кальяри» и «Фиорентиной». Матч начнется в 19:30 по киевскому времени.

Кальяри

На данный момент клуб из одноименного города занимает 15 место в чемпионате и имеет в активе 30 очков. За 6 игр до завершения сезона от зоны вылета команду отделяет 6 баллов, поэтому, скорее всего, она останется в самой престижной итальянской лиге еще по крайней мере на 1 год. Из Кубка Италии коллектив вылетел в 1/8 финала после поражения 4:0 в матче с «Ювентусом».

Фиорентина

Флорентийский клуб после 32 матчей завоевал 53 очка и пока находится на 8-м месте в Серии А. Однако расстояние до 4-й позиции, на которой сейчас находится «Ювентус», составляет 6 очков, поэтому у команды есть хорошие шансы попасть в еврокубки через лигу. Как и «Кальяри» в кубке «Фиорентина» потерпела поражение на стадии 1/8 финала, коллектив проиграл по пенальти «Эмполи».

В Лиге конференций «фиалки» уже третий раз подряд доходят до полуфинала (предыдущие 2 раза они выходили в финал и терпели поражение), где уже скоро встретятся с испанским «Реалом Бетис».

Личные встречи

В последних 5 матчах очевидна доминация «Фиорентины» – 4 победы и 1 ничейный результат. В последний раз «Кальяри» одерживали победу в этом противостоянии еще в 2019 году, тогда они разгромили своих соперников со счетом 5:2.

Игра первого круга этого сезона завершилась минимальной победой флорентийцев.

Интересные факты

  • «Фиорентина» не проигрывает уже 7 матчей подряд. В последний раз клуб терпел поражение в матче с «Наполи» в начале марта.
  • В последних 10 матчах Серии А «Кальяри» забили всего 9 голов. 3 из них в матче против главного аутсайдера лиги Монцы.
  • В 15 выездных матчах чемпионата этого сезона «Фиорентина» завоевала 19 очков – 9-й показатель в лиге.

Возможные стартовые составы

Кальяри: Каприле – Луперто, Мина, Паломино – Ауджелло, Макумбу, Адопо, Дзортеа – Виола, Прати – Пикколи

Фиорентина: де Хеа – Раньери, Мари, Понграчич – Паризи, Фаджоли, Катальди, Мандрагора, Додо – Кин, Гудмундссон

Прогноз

Нас ждет неоднозначный, но довольно интересный матч. Учитывая все вышеперечисленные показатели, я поставлю на тотал более 2 с коэффициентом 1.62.

Прогноз Sport.ua
Кальяри
21 апреля 2025 -
16:00
Фиорентина
Тотал больше 2 1.62 Сделать ставку

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Кальяри Фиорентина чемпионат Италии по футболу прогнозы прогнозы на футбол Серия A
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
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