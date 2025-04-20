Украина. Премьер лига20 апреля 2025, 18:50 | Обновлено 20 апреля 2025, 19:05
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ВИДЕО. Верес и Черноморец оригинально разыграли мяч и стороны
Также команды обменялись пасхальными корзинами
20 апреля 2025, 18:50 | Обновлено 20 апреля 2025, 19:05
536
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20 апреля в Ровно оригинально по пасхальному начали матч 25-го тура УПЛ между «Вересом» и «Черноморцем».
Капитаны команд разыграли мяч и стороны битвой пасхальных яиц.
В некоторых странах по этой «дисциплине» проводят даже чемпионаты.
Также команды обменялись пасхальными корзинами. Только после этого арбитр начал игру.
Перед началом матча «Верес» находился на 7-й строчке, а «Черноморец» на 15-й.
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