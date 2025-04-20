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Украина. Премьер лига
20 апреля 2025, 18:50 | Обновлено 20 апреля 2025, 19:05
536
0

ВИДЕО. Верес и Черноморец оригинально разыграли мяч и стороны

Также команды обменялись пасхальными корзинами

20 апреля 2025, 18:50 | Обновлено 20 апреля 2025, 19:05
536
0
ВИДЕО. Верес и Черноморец оригинально разыграли мяч и стороны
ФК Верес

20 апреля в Ровно оригинально по пасхальному начали матч 25-го тура УПЛ между «Вересом» и «Черноморцем».

Капитаны команд разыграли мяч и стороны битвой пасхальных яиц.

В некоторых странах по этой «дисциплине» проводят даже чемпионаты.

Также команды обменялись пасхальными корзинами. Только после этого арбитр начал игру.

Перед началом матча «Верес» находился на 7-й строчке, а «Черноморец» на 15-й.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Черноморец Одесса Верес Ровно Верес - Черноморец
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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