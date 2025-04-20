ВИДЕО. Верес и Черноморец оригинально разыграли мяч и стороны

20 апреля в Ровно оригинально по пасхальному начали матч 25-го тура УПЛ между «Вересом» и «Черноморцем».

Капитаны команд разыграли мяч и стороны битвой пасхальных яиц.

В некоторых странах по этой «дисциплине» проводят даже чемпионаты.

Также команды обменялись пасхальными корзинами. Только после этого арбитр начал игру.

Перед началом матча «Верес» находился на 7-й строчке, а «Черноморец» на 15-й.