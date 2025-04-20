Украина. Премьер лига20 апреля 2025, 18:41 | Обновлено 20 апреля 2025, 19:00
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ВИДЕО. Красивый гол. Янаков вывел вперед Черноморец в игре с Вересом
В первом тайме матча 25-го тура одесская команда получила перевес в счете
20 апреля 2025, 18:41 | Обновлено 20 апреля 2025, 19:00
417
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20 апреля в 18:00 проходит матч 25-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25.
«Верес» принимает одесский Черноморец на домашней арене «Авангард» в Ровно.
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На 8-й минуте матче одесскую команду вперед вывел Денис Янаков, закрутив мяч в дальний угол ворот.
ГОЛ! 0:1. Денис Янаков, 8 мин
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