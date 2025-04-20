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Украина. Премьер лига
20 апреля 2025, 18:41 | Обновлено 20 апреля 2025, 19:00
417
0

ВИДЕО. Красивый гол. Янаков вывел вперед Черноморец в игре с Вересом

В первом тайме матча 25-го тура одесская команда получила перевес в счете

20 апреля 2025, 18:41 | Обновлено 20 апреля 2025, 19:00
417
0
ВИДЕО. Красивый гол. Янаков вывел вперед Черноморец в игре с Вересом
ФК Черноморец. Денис Янаков

20 апреля в 18:00 проходит матч 25-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25.

«Верес» принимает одесский Черноморец на домашней арене «Авангард» в Ровно.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 8-й минуте матче одесскую команду вперед вывел Денис Янаков, закрутив мяч в дальний угол ворот.

ГОЛ! 0:1. Денис Янаков, 8 мин

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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