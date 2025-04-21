Милевский тремя словами отреагировал на наезд комментатора на Шовковского

18 апреля в матче 25-го тура Украинской Премьер-лиги встретились две столичные команды «Динамо» и «Оболонь».

Игра прошла на стадионе «Динамо» имени Лобановского в Киеве. Победу со счетом 3:0 одержала команда хозяев.

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Во время игры комментатор матча Роман Бебех неоднократно делал выпады в сторону главных тренеров обеих команд, Александра Шовковского и Сергея Шищенко, из-за использования ими русского языка. На соответствующий пост комментатора в Instagram отреагировал бывший нападающий киевского «Динамо» и национальной сборной Украины Артем Милевский:

«Шляпа. Отписка, Бебех«».