Милевский тремя словами отреагировал на наезд комментатора на Шовковского
Бывший нападающий киевского «Динамо» назвал пост блоггера «шляпой»
18 апреля в матче 25-го тура Украинской Премьер-лиги встретились две столичные команды «Динамо» и «Оболонь».
Игра прошла на стадионе «Динамо» имени Лобановского в Киеве. Победу со счетом 3:0 одержала команда хозяев.
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Во время игры комментатор матча Роман Бебех неоднократно делал выпады в сторону главных тренеров обеих команд, Александра Шовковского и Сергея Шищенко, из-за использования ими русского языка. На соответствующий пост комментатора в Instagram отреагировал бывший нападающий киевского «Динамо» и национальной сборной Украины Артем Милевский:
«Шляпа. Отписка, Бебех«».
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За відписку, Бебех певно і не замітить цього, так як має, практично пів ляма підписників. Велика цифра для наших ютуберів спортивних. Просто символічно, що саме Мілевський, для розкрутки, був героєм першого випуску Бебеха на його каналі...
Бебиху дали отсрочку и он теперь отрабатывает свое право на жизнь демонстрируя воинственность в тылу.