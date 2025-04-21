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  4. Милевский тремя словами отреагировал на наезд комментатора на Шовковского
Украина. Премьер лига
21 апреля 2025, 10:32 |
3104
7

Милевский тремя словами отреагировал на наезд комментатора на Шовковского

Бывший нападающий киевского «Динамо» назвал пост блоггера «шляпой»

21 апреля 2025, 10:32 |
3104
7
Милевский тремя словами отреагировал на наезд комментатора на Шовковского
Артем Милевский

18 апреля в матче 25-го тура Украинской Премьер-лиги встретились две столичные команды «Динамо» и «Оболонь».

Игра прошла на стадионе «Динамо» имени Лобановского в Киеве. Победу со счетом 3:0 одержала команда хозяев.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Во время игры комментатор матча Роман Бебех неоднократно делал выпады в сторону главных тренеров обеих команд, Александра Шовковского и Сергея Шищенко, из-за использования ими русского языка. На соответствующий пост комментатора в Instagram отреагировал бывший нападающий киевского «Динамо» и национальной сборной Украины Артем Милевский:

«Шляпа. Отписка, Бебех«».

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Динамо Киев Украинская Премьер-лига Оболонь Киев Роман Бебех Динамо - Оболонь УПЛ-ТВ российско-украинская война Александр Шовковский Сергей Шищенко
Дмитрий Вус Источник: Instagram
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Комментарии 7
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Lulinnha
Великий воин Бебех готов вернуть Крым собственным здоровьем ? Или только гавкать под шконкой о проблеме языка....? 
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+2
sahka1981
Матч дивився на 2+2. За великим рахунком, Бебех то виходить правий. Але ж слід зазначити, що Шовковський, що Шищенко, спокійно спілкуютьс на пресухах українською і іпід час нтерв'ю також. А вже на полі, під час гри, перебуваючи під емоціями, вони не так вже себе можуть контролювати і  вже автоматично переходять на зручнішу для них мову, якою вони спілкувались практично постійно. Тут також потрібен час. Не слід вже, аж так педалювати на цьому Бебеху. З часом перейдуть і на підказ на полі і українською. Все ж таки, слід визнати, що ті терміни, завжди на російській мові буди в їх час. І це стосується багатьох інших тренерів і гравців.
За відписку, Бебех певно і не замітить цього, так як має, практично пів ляма підписників. Велика цифра для наших ютуберів спортивних. Просто символічно, що саме Мілевський, для розкрутки, був героєм першого випуску Бебеха на його каналі...
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+1
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Gargantua81
надо войти в положение.
Бебиху дали отсрочку и он теперь отрабатывает свое право на жизнь демонстрируя воинственность в тылу.
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0
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IGORMUZA
міля мудак
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-1
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