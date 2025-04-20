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  4. Бразильская самба от Мемфиса Депая продолжается: 12+12 за Коринтианс
Бразилия
20 апреля 2025, 17:15 |
337
0

Бразильская самба от Мемфиса Депая продолжается: 12+12 за Коринтианс

Мемфис Депай продолжает свое успешное выступление в чемпионате Бразилии

20 апреля 2025, 17:15 |
337
0
Бразильская самба от Мемфиса Депая продолжается: 12+12 за Коринтианс
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 5-го тура бразильской Серии А Коринтианс дома переиграл Спорт Ресифи со счетом 2:1.

Волевую победу хозяевам принес дубль 31-летнего нидерландского нападающего Мемфиса Депая.

Европеец стал по настоящему своим в Коринтиансе.

За 25 сыгранных матчей за клуб Мемфис Депай забил 12 голов и отдал 12 результативных передач.

В 2025 году на счету Депая 5 голов и 8 результативных передач.

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чемпионат Бразилии по футболу Коринтианс Мемфис Депай Ресифи
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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