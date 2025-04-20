Бразильская самба от Мемфиса Депая продолжается: 12+12 за Коринтианс

В матче 5-го тура бразильской Серии А Коринтианс дома переиграл Спорт Ресифи со счетом 2:1.

Волевую победу хозяевам принес дубль 31-летнего нидерландского нападающего Мемфиса Депая.

Европеец стал по настоящему своим в Коринтиансе.

За 25 сыгранных матчей за клуб Мемфис Депай забил 12 голов и отдал 12 результативных передач.

В 2025 году на счету Депая 5 голов и 8 результативных передач.