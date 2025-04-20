Бразилия20 апреля 2025, 17:15 |
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Бразильская самба от Мемфиса Депая продолжается: 12+12 за Коринтианс
Мемфис Депай продолжает свое успешное выступление в чемпионате Бразилии
20 апреля 2025, 17:15 |
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В матче 5-го тура бразильской Серии А Коринтианс дома переиграл Спорт Ресифи со счетом 2:1.
Волевую победу хозяевам принес дубль 31-летнего нидерландского нападающего Мемфиса Депая.
Европеец стал по настоящему своим в Коринтиансе.
За 25 сыгранных матчей за клуб Мемфис Депай забил 12 голов и отдал 12 результативных передач.
В 2025 году на счету Депая 5 голов и 8 результативных передач.
All smiles for Corinthians & Memphis Depay! pic.twitter.com/153jruebVY— TheMemphisEra 🦁 (@TheMemphisEra) April 19, 2025
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