Украина. Премьер лига20 апреля 2025, 16:42 |
1910
2
ВИДЕО. Алиев, ранее задержанный полицией, показал, как празднует Пасху
Бывший футболист «Динамо» накрыл большой стол
20 апреля 2025, 16:42 |
1910
2
20 апреля 2025 года в Украине празднуют Пасху.
Бывший футболист киевского «Динамо» и национальной сборной Украины Александр Алиев, которого неделю назад задерживала полиция, показал, как он отмечает праздник:
«Ну что, тиктокеры. Праздник приближается. Пожалуйста. Пожалуйста. Какой вкусный стол. Всех с праздником», – сказал Алиев на фоне большого праздничного стола в видео в своем официальном TikTok-аккаунте.
ВИДЕО. Алиев, которого ранее задержала полиция, показал, как празднует Пасху
@aliev_sacha
♬ оригинальный звук - Aliev_Sacha
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