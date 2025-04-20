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  4. ВИДЕО. Алиев, ранее задержанный полицией, показал, как празднует Пасху
Украина. Премьер лига
20 апреля 2025, 16:42 |
1910
2

ВИДЕО. Алиев, ранее задержанный полицией, показал, как празднует Пасху

Бывший футболист «Динамо» накрыл большой стол

20 апреля 2025, 16:42 |
1910
2
ВИДЕО. Алиев, ранее задержанный полицией, показал, как празднует Пасху
Instagram. Александр Алиев

20 апреля 2025 года в Украине празднуют Пасху.

Бывший футболист киевского «Динамо» и национальной сборной Украины Александр Алиев, которого неделю назад задерживала полиция, показал, как он отмечает праздник:

«Ну что, тиктокеры. Праздник приближается. Пожалуйста. Пожалуйста. Какой вкусный стол. Всех с праздником», – сказал Алиев на фоне большого праздничного стола в видео в своем официальном TikTok-аккаунте.

ВИДЕО. Алиев, которого ранее задержала полиция, показал, как празднует Пасху

@aliev_sacha

♬ оригинальный звук - Aliev_Sacha
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Александр Алиев Динамо Киев Пасха видео lifestyle
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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Demid Romanchik
Саня Понтовик..Ой фронтовик 
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olex.mykhailov
В бабських окулярах😎
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