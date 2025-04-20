ВИДЕО. Алиев, ранее задержанный полицией, показал, как празднует Пасху

20 апреля 2025 года в Украине празднуют Пасху.

Бывший футболист киевского «Динамо» и национальной сборной Украины Александр Алиев, которого неделю назад задерживала полиция, показал, как он отмечает праздник:

«Ну что, тиктокеры. Праздник приближается. Пожалуйста. Пожалуйста. Какой вкусный стол. Всех с праздником», – сказал Алиев на фоне большого праздничного стола в видео в своем официальном TikTok-аккаунте.

ВИДЕО. Алиев, которого ранее задержала полиция, показал, как празднует Пасху