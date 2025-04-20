«Это монструозное выступление». Тренер соперника оценил суперматч Трубина

Главный тренер «Витории» из Гимарайнша Луиш Фрейре прокомментировал поражение своей команды в матче 30-го тура чемпионата Португалии с «Бенфикой» (0:3) и оценил игру украинского вратаря соперников Анатолия Трубина.

«Мы хотели удивить соперника, могли забить в начале встречи. Затем могли забить после двух очень опасных стандартов. «Бенфика» же забила гол в ситуации, когда мы хорошо прессинговали. И все же их гол можно назвать заслуженным.

Мы сделали более чем достаточно, чтобы забить. После перерыва, когда счет уже был 0:1, мы пытались идти вперед, у нас были другие возможности, чтобы забить.

Победа «Бенфики» не подлежит сомнению: она справедлива, ведь они смогли забить, а мы – нет. Но мы нанесли вдвое больше ударов. Трубин продемонстрировал монструозное выступление», – цитирует Фрейре Mais Futebol.

Сообщалось, что Трубин совершил два безумных сейва в матче за «Бенфику».