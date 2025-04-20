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Украина. Премьер лига
20 апреля 2025, 14:52 | Обновлено 20 апреля 2025, 15:08
405
0

ВИДЕО. Это разгром. Кривбасс забил третий гол в ворота Зари

Забитыми мячами отличились Ноа Ндомбази и Егор Твердохлеб

20 апреля 2025, 14:52 | Обновлено 20 апреля 2025, 15:08
405
0
ВИДЕО. Это разгром. Кривбасс забил третий гол в ворота Зари
ФК Кривбасс. Егор Твердохлеб

В воскресенье, 20 апреля, проходит матч 25-го тура Премьер-лиги Украины 2024/2025, в котором играют «Кривбасс» и «Заря».

Команды встретились на стадионе «Горняк» в Кривом Роге.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Гости, играющие в меньшинстве еще с концовки первого тайма, похоже, окончательно истощились после 80-й минуты. В этот временной промежуток хозяевам удалось дважды забить в ворота «Зари» и довести счет до разгромного - 3:0. Забитыми мячами отметились Ноа Ндомбази и Егор Твердохлеб, но гол первого был отменен из-за офсайда.

ВИДЕО. Это разгром. Кривбасс забил третий гол в ворота Зари

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Угрожающая стабильность. Заря в меньшинстве получила разгром и от Кривбасса
Егор Твердохлеб чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Заря Луганск Украинская Премьер-лига видео голов и обзор Кривбасс - Заря
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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