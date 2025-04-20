ВИДЕО. Это разгром. Кривбасс забил третий гол в ворота Зари
Забитыми мячами отличились Ноа Ндомбази и Егор Твердохлеб
В воскресенье, 20 апреля, проходит матч 25-го тура Премьер-лиги Украины 2024/2025, в котором играют «Кривбасс» и «Заря».
Команды встретились на стадионе «Горняк» в Кривом Роге.
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Гости, играющие в меньшинстве еще с концовки первого тайма, похоже, окончательно истощились после 80-й минуты. В этот временной промежуток хозяевам удалось дважды забить в ворота «Зари» и довести счет до разгромного - 3:0. Забитыми мячами отметились Ноа Ндомбази и Егор Твердохлеб, но гол первого был отменен из-за офсайда.
ВИДЕО. Это разгром. Кривбасс забил третий гол в ворота Зари
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