Англия20 апреля 2025, 14:59 | Обновлено 20 апреля 2025, 15:03
943
0
Поможет ли Зинченко? Стали известны составы Ипсвича и Арсенала
Команды встречаются в матче 33-го тура АПЛй
20 апреля 2025, 14:59 | Обновлено 20 апреля 2025, 15:03
943
0
20 апреля в матче 33-го тура Английской Премьер-лиги встретятся Ипсвич и Арсенал.
Команды решают совершенно противоположные задачи.
У Ипсвича есть минимальный шанс остаться в элитном дивизионе, а Арсенал может надеяться на чудо и бороться за чемпионство с Ливерпулем.
Главные тренеры команд назвали стартовые составы команд.
Ипсвич: Палмер, Туанзебе, О'Ши, Гривс, Дэвис, Морси, Каюсте, Джонсон, Энсико, Кларк, Хирст
Аренал: Рая, Уайт, Салиба, Кивер, Зинченко, Райс, Мерино, Одегард, Сака, Мартинелли, Троссард
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