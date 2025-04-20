Поможет ли Зинченко? Стали известны составы Ипсвича и Арсенала

20 апреля в матче 33-го тура Английской Премьер-лиги встретятся Ипсвич и Арсенал.

Команды решают совершенно противоположные задачи.

У Ипсвича есть минимальный шанс остаться в элитном дивизионе, а Арсенал может надеяться на чудо и бороться за чемпионство с Ливерпулем.

Главные тренеры команд назвали стартовые составы команд.

Ипсвич: Палмер, Туанзебе, О'Ши, Гривс, Дэвис, Морси, Каюсте, Джонсон, Энсико, Кларк, Хирст

Аренал: Рая, Уайт, Салиба, Кивер, Зинченко, Райс, Мерино, Одегард, Сака, Мартинелли, Троссард