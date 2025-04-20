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Англия
20 апреля 2025, 14:59 | Обновлено 20 апреля 2025, 15:03
943
0

Поможет ли Зинченко? Стали известны составы Ипсвича и Арсенала

Команды встречаются в матче 33-го тура АПЛй

20 апреля 2025, 14:59 | Обновлено 20 апреля 2025, 15:03
943
0
Поможет ли Зинченко? Стали известны составы Ипсвича и Арсенала
Портменд-Роуд

20 апреля в матче 33-го тура Английской Премьер-лиги встретятся Ипсвич и Арсенал.

Команды решают совершенно противоположные задачи.

У Ипсвича есть минимальный шанс остаться в элитном дивизионе, а Арсенал может надеяться на чудо и бороться за чемпионство с Ливерпулем.

Главные тренеры команд назвали стартовые составы команд.

Ипсвич: Палмер, Туанзебе, О'Ши, Гривс, Дэвис, Морси, Каюсте, Джонсон, Энсико, Кларк, Хирст

Аренал: Рая, Уайт, Салиба, Кивер, Зинченко, Райс, Мерино, Одегард, Сака, Мартинелли, Троссард

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Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Ипсвич Арсенал Лондон стартовые составы Александр Зинченко
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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