Украина. Премьер лига20 апреля 2025, 14:34 | Обновлено 20 апреля 2025, 14:35
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ВИДЕО. Кривбасс удвоил преимущество над Зарей
Забитым мячом на 70-й минуте отличился Артур Микитишин
20 апреля 2025, 14:34 | Обновлено 20 апреля 2025, 14:35
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В субботу, 20 апреля, проходит матч 25-го тура Премьер-лиги Украины 2024/2025, в котором играют «Кривбасс» и «Заря».
Команды встретились на стадионе «Горняк» в Кривом Роге.
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Хозяева поля, играя в большинстве, на 70-й минуте забили второй гол в ворота гостей. Забитый мяч на счету Артура Микитишина.
ВИДЕО. Кривбасс удвоил преимущество над Зарей
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