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Украина. Премьер лига
20 апреля 2025, 14:34 | Обновлено 20 апреля 2025, 14:35
68
0

ВИДЕО. Кривбасс удвоил преимущество над Зарей

Забитым мячом на 70-й минуте отличился Артур Микитишин

20 апреля 2025, 14:34 | Обновлено 20 апреля 2025, 14:35
68
0
ВИДЕО. Кривбасс удвоил преимущество над Зарей
ФК Кривбасс. Артур Микитишин

В субботу, 20 апреля, проходит матч 25-го тура Премьер-лиги Украины 2024/2025, в котором играют «Кривбасс» и «Заря».

Команды встретились на стадионе «Горняк» в Кривом Роге.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Хозяева поля, играя в большинстве, на 70-й минуте забили второй гол в ворота гостей. Забитый мяч на счету Артура Микитишина.

ВИДЕО. Кривбасс удвоил преимущество над Зарей

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Артур Микитишин чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Заря Луганск Украинская Премьер-лига видео голов и обзор Кривбасс - Заря
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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