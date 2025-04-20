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Украина. Премьер лига
20 апреля 2025, 14:27 |
155
0

Защитник Руха снова попал в лазарет

В этом чемпионате он больше не сыграет

20 апреля 2025, 14:27 |
155
0
Защитник Руха снова попал в лазарет
ФК Рух. Денис Слюсар

В поединке 25 тура чемпионата УПЛ с «Карпатами» защитник «Руха» Денис Слюсар в середине первого тайма из-за повреждения колена вынужден был попросить замену.

Как стало известно Sport.ua, после детального медицинского обследования травма не оказалась серьезной, но в ближайших матчах Слюсар не сможет помочь своей команде. В текущем сезоне у этого футболиста часто возникают проблемы со здоровьем.

Сейчас в активе Слюсаря 6 сыгранных матчей в УПЛ.

Ранее главный тренер «Руха» Виталий Пономарев прокомментировал поражение во львовском дерби против «Карпат».

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Рух Львов Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Денис Слюсар травма травма колена инсайд
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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