Защитник Руха снова попал в лазарет

В поединке 25 тура чемпионата УПЛ с «Карпатами» защитник «Руха» Денис Слюсар в середине первого тайма из-за повреждения колена вынужден был попросить замену.

Как стало известно Sport.ua, после детального медицинского обследования травма не оказалась серьезной, но в ближайших матчах Слюсар не сможет помочь своей команде. В текущем сезоне у этого футболиста часто возникают проблемы со здоровьем.

Сейчас в активе Слюсаря 6 сыгранных матчей в УПЛ.

Ранее главный тренер «Руха» Виталий Пономарев прокомментировал поражение во львовском дерби против «Карпат».