Защитник Руха снова попал в лазарет
В этом чемпионате он больше не сыграет
В поединке 25 тура чемпионата УПЛ с «Карпатами» защитник «Руха» Денис Слюсар в середине первого тайма из-за повреждения колена вынужден был попросить замену.
Как стало известно Sport.ua, после детального медицинского обследования травма не оказалась серьезной, но в ближайших матчах Слюсар не сможет помочь своей команде. В текущем сезоне у этого футболиста часто возникают проблемы со здоровьем.
Сейчас в активе Слюсаря 6 сыгранных матчей в УПЛ.
Ранее главный тренер «Руха» Виталий Пономарев прокомментировал поражение во львовском дерби против «Карпат».
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