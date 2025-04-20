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Украина. Премьер лига
20 апреля 2025, 14:33 | Обновлено 20 апреля 2025, 14:40
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1

Стали известны стартовые составы Ингульца и ЛНЗ

Один из последних шансов Василия Кобина сохранить команду в элитном дивизионе

20 апреля 2025, 14:33 | Обновлено 20 апреля 2025, 14:40
50
1
Стали известны стартовые составы Ингульца и ЛНЗ
Стадион Ника

В воскресенье, 20 апреля, в 15:30 состоится матч 25-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Ингулец» и «ЛНЗ».

Команды встретятся на стадионе «Ника» в городе Александрия.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

«Ингульцу» нужна победа, ведь у Василия Кобина осталось не так много шансов остаться в Премьер-лиге. «ЛНЗ» находится на 11-й позиции и Роман Григорчук желает этот результат улучшить.

Главные тренеры определились со стартовыми составами команд.

Ингулец: Паламарчук, Жовтенко. Дыхтярук, Свистун, Катрич, Лосенко, Пятов, Волохатый Сад, Могильный

ЛНЗ: Кучеренко, Дайко. Салиху, Путря. Каплиенко, Танковский. Яшари, Тилль, Эйнел, Макуана, Момо

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Ингулец ЛНЗ Черкассы стартовые составы Василий Кобин Роман Григорчук
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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romario1501
Що за Волохатий Сад???))) треба ставити кому))
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