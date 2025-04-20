Стали известны стартовые составы Ингульца и ЛНЗ

В воскресенье, 20 апреля, в 15:30 состоится матч 25-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Ингулец» и «ЛНЗ».

Команды встретятся на стадионе «Ника» в городе Александрия.

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«Ингульцу» нужна победа, ведь у Василия Кобина осталось не так много шансов остаться в Премьер-лиге. «ЛНЗ» находится на 11-й позиции и Роман Григорчук желает этот результат улучшить.

Главные тренеры определились со стартовыми составами команд.

Ингулец: Паламарчук, Жовтенко. Дыхтярук, Свистун, Катрич, Лосенко, Пятов, Волохатый Сад, Могильный

ЛНЗ: Кучеренко, Дайко. Салиху, Путря. Каплиенко, Танковский. Яшари, Тилль, Эйнел, Макуана, Момо