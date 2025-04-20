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  4. Карлос Алькарас – Хольгер Руне. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ATP
20 апреля 2025, 14:09 |
47
0

Карлос Алькарас – Хольгер Руне. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию финального матча на турнире АТР 500 в Барселоне

20 апреля 2025, 14:09 |
47
0
Карлос Алькарас – Хольгер Руне. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Sportskeeda. Карлос Алькарас и Хольгер Руне

20 апреля на грунтовом турнире АТР 500 в Барселоне (Испания) состоится финальный матч.

В решающем поединке сойдутся Карлос Алькарас (Испания, ATP 2) и Хольгер Руне (Дания, ATP 13). Ориентировочное время начала игры – 17:00 по Киеву.

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Это будет третья встреча соперников. Счет 2:1 в пользу Карлитоса.

Алькарас в Барселоне переиграл Итана Куинна, Ласло Дьере, Алекса де Минаура и Артура Фиса.

Руне на пути в финал прошел Альберта Рамоса, Себастьяна Баэса, Каспера Рууда и Карена Хачанова.

📺 Видеотрансляция

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Карлос Алькарас (теннисист) Хольгер Руне ATP Барселона смотреть онлайн
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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