Карлос Алькарас – Хольгер Руне. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию финального матча на турнире АТР 500 в Барселоне
20 апреля на грунтовом турнире АТР 500 в Барселоне (Испания) состоится финальный матч.
В решающем поединке сойдутся Карлос Алькарас (Испания, ATP 2) и Хольгер Руне (Дания, ATP 13). Ориентировочное время начала игры – 17:00 по Киеву.
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Это будет третья встреча соперников. Счет 2:1 в пользу Карлитоса.
Алькарас в Барселоне переиграл Итана Куинна, Ласло Дьере, Алекса де Минаура и Артура Фиса.
Руне на пути в финал прошел Альберта Рамоса, Себастьяна Баэса, Каспера Рууда и Карена Хачанова.
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