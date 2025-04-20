В субботу, 20 апреля, проходит матч 25-го тура Премьер-лиги Украины 2024/2025, в котором играют «Кривбасс» и «Заря».

Команды встретились на стадионе «Горняк» в Кривом Роге.

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После первого тайма луганчане уступают криворожанам со счетом 0:1. Более того, на 39-й минуте поединка «Заря» осталась в меньшинстве из-за прямой красной карточки Якова Башича.

ВИДЕО. Заря осталась в меньшинстве и проигрывает Кривбассу