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Украина. Премьер лига
20 апреля 2025, 13:51 | Обновлено 20 апреля 2025, 13:52
439
0

ВИДЕО. Заря осталась в меньшинстве и проигрывает Кривбассу

Красную карточку на 39-й минуте получил Яков Башич

20 апреля 2025, 13:51 | Обновлено 20 апреля 2025, 13:52
439
0
ВИДЕО. Заря осталась в меньшинстве и проигрывает Кривбассу
ФК Заря. Яков Башич

В субботу, 20 апреля, проходит матч 25-го тура Премьер-лиги Украины 2024/2025, в котором играют «Кривбасс» и «Заря».

Команды встретились на стадионе «Горняк» в Кривом Роге.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

После первого тайма луганчане уступают криворожанам со счетом 0:1. Более того, на 39-й минуте поединка «Заря» осталась в меньшинстве из-за прямой красной карточки Якова Башича.

ВИДЕО. Заря осталась в меньшинстве и проигрывает Кривбассу

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чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Заря Луганск Украинская Премьер-лига видео голов и обзор Кривбасс - Заря Яков Башич удаление (красная карточка)
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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