Украина. Премьер лига20 апреля 2025, 13:41 | Обновлено 20 апреля 2025, 13:48
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ВИДЕО. Кривбасс открыл счет в игре против Зари
Забитым мячом на 33-й минуте отличился Александр Романчук
20 апреля 2025, 13:41 | Обновлено 20 апреля 2025, 13:48
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В субботу, 20 апреля, проходит матч 25-го тура Премьер-лиги Украины 2024/2025, в котором играют «Кривбасс» и «Заря».
Команды встретились на стадионе «Горняк» в Кривом Роге.
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На 33-й минуте хозяева поля сумели открыть счет встречи – забитым мячом отметился защитник Александр Романчук.
ВИДЕО. Кривбасс открыл счет в игре против Зари
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