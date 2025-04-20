В субботу, 20 апреля, проходит матч 25-го тура Премьер-лиги Украины 2024/2025, в котором играют «Кривбасс» и «Заря».

Команды встретились на стадионе «Горняк» в Кривом Роге.

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На 33-й минуте хозяева поля сумели открыть счет встречи – забитым мячом отметился защитник Александр Романчук.

ВИДЕО. Кривбасс открыл счет в игре против Зари