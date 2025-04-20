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Украина. Премьер лига
20 апреля 2025, 13:41 | Обновлено 20 апреля 2025, 13:48
343
0

ВИДЕО. Кривбасс открыл счет в игре против Зари

Забитым мячом на 33-й минуте отличился Александр Романчук

20 апреля 2025, 13:41 | Обновлено 20 апреля 2025, 13:48
343
0
ВИДЕО. Кривбасс открыл счет в игре против Зари
ФК Кривбасс. Александр Романчук

В субботу, 20 апреля, проходит матч 25-го тура Премьер-лиги Украины 2024/2025, в котором играют «Кривбасс» и «Заря».

Команды встретились на стадионе «Горняк» в Кривом Роге.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 33-й минуте хозяева поля сумели открыть счет встречи – забитым мячом отметился защитник Александр Романчук.

ВИДЕО. Кривбасс открыл счет в игре против Зари

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Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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