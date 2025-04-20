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WTA
20 апреля 2025, 14:30 | Обновлено 20 апреля 2025, 14:32
97
0

Александр Зверев – Бен Шелтон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию финального матча на турнире АТР 500 в Мюнхене

20 апреля 2025, 14:30 | Обновлено 20 апреля 2025, 14:32
97
0
Александр Зверев – Бен Шелтон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Sportskeeda. Александр Зверев и Бен Шелтон

20 апреля состоится финальный матч на грунтовом турнире АТР 500 в Мюнхене (Германия).

В решающем поединке сойдутся Александр Зверев (Германия, ATP 3) и Бен Шелтон (США, ATP 15). Ориентировочное время начала игры – 14:30 по Киеву.

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Это будет второе очное противостояние соперников. Счет 1:0 в пользу Зверева.

Зверев в Мюнхене прошел Александра Мюллера, Даниэля Альтмайера, Таллона Грикспора и Фабиана Марожана.

Шелтон на пути в финал одолел Борну Гойо, Ботик ван де Зандхульпа, Лучано Дардери и Франсиско Черундоло.

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Александр Зверев Бен Шелтон смотреть онлайн ATP Мюнхен
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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