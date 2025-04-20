Александр Зверев – Бен Шелтон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию финального матча на турнире АТР 500 в Мюнхене
20 апреля состоится финальный матч на грунтовом турнире АТР 500 в Мюнхене (Германия).
В решающем поединке сойдутся Александр Зверев (Германия, ATP 3) и Бен Шелтон (США, ATP 15). Ориентировочное время начала игры – 14:30 по Киеву.
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Это будет второе очное противостояние соперников. Счет 1:0 в пользу Зверева.
Зверев в Мюнхене прошел Александра Мюллера, Даниэля Альтмайера, Таллона Грикспора и Фабиана Марожана.
Шелтон на пути в финал одолел Борну Гойо, Ботик ван де Зандхульпа, Лучано Дардери и Франсиско Черундоло.
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