Александр Зверев – Бен Шелтон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

20 апреля состоится финальный матч на грунтовом турнире АТР 500 в Мюнхене (Германия).

В решающем поединке сойдутся Александр Зверев (Германия, ATP 3) и Бен Шелтон (США, ATP 15). Ориентировочное время начала игры – 14:30 по Киеву.

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Это будет второе очное противостояние соперников. Счет 1:0 в пользу Зверева.

Зверев в Мюнхене прошел Александра Мюллера, Даниэля Альтмайера, Таллона Грикспора и Фабиана Марожана.

Шелтон на пути в финал одолел Борну Гойо, Ботик ван де Зандхульпа, Лучано Дардери и Франсиско Черундоло.

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