Маркевич назвал причины сенсационного поражения Шахтера от Колоса
Легендарный украинский тренер считает, что дело в недооценке соперников
Известный украинский тренер Мирон Маркевич в эксклюзивном интервью для Sport.ua назвал причины сенсационного поражения донецкого «Шахтера» от ковалевского «Колоса» (2:4) в матче 25-го тура УПЛ:
«По подбору исполнителей и по уровню подготовки «Шахтеру», как по мне, нет равных в Украине. Но «горняки» почему-то не обращают внимания на то, что уровень команд в УПЛ заметно выровнялся, что практически исчезли проходные матчи, что буквально в каждом нужно играть через не могу. Почему тренерскому штабу «Шахтера» не всегда удается достучаться до своих подопечных, это уже вопрос к рулевому Марино Пушичу. Вот и в противостоянии с ковалевцами «горняки» позволяли себе в одном эпизоде не добежать, в другом – не вступить в единоборство, что и привело к печальным последствиям. Хуже всего, что речь идет о таком отношении к выполнению своих обязанностей не только со стороны легионеров, но и украинцев.
Теперь футболисты «Шахтера» могут хоть как-то реабилитироваться только, если станут обладателями Кубка Украины».
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