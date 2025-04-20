Мирон МАРКЕВИЧ: «Динамо уже можно поздравить с чемпионством»

Заслуженный тренер Украины Мирон Маркевич в разговоре с корреспондентом Sport.ua поделился впечатлениями от хода событий в чемпионате УПЛ:

– Не буду оригиналом, когда скажу, что после вчерашнего сенсационного поражения в 25-м туре УПЛ футболистов «Шахтера» от «Колоса» – 2:4 уже ничто не помешает «Динамо» вернуть себе чемпионский титул. В конце концов, как и «Александрия» не должна отдать серебряных медалей.

– Вы уже нашли объяснение провала «горняков» в поединке с ковалевцами?

– По подбору исполнителей и по уровню подготовки «Шахтеру», как по мне, нет равных в Украине. Но «горняки» почему-то не обращают внимания на то, что уровень команд в УПЛ заметно выровнялся, что практически исчезли проходные матчи, что буквально в каждом нужно играть через не могу. Почему тренерскому штабу «Шахтера» не всегда удается достучаться до своих подопечных, это уже вопрос к рулевому Марино Пушичу. Вот и в противостоянии с ковалевцами «горняки» позволяли себе в одном эпизоде не добежать, в другом – не вступить в единоборство, что и привело к печальным последствиям. Хуже всего, что речь идет о таком отношении к выполнению своих обязанностей не только со стороны легионеров, но и украинцев. Теперь футболисты «Шахтера» могут хоть как-то реабилитироваться только, если станут обладателями Кубка Украины.

– После вчерашней неудачи «горняков» интерес к соперничеству в УПЛ резко упадет?

– Я бы не был таким категоричным. Ведь интрига сохраняется в борьбе за Кубок, а также четвертое место, которое является проходным в еврокубки. В частности, «Полесье» с тем уровнем игры, что демонстрирует в последнее время может не только остаться без Кубка, но и уступить в чемпионате «Кривбассу» или «Карпатам». Также острая борьба ожидается и среди аутсайдеров. Убежден, что те же «Ворскла» и «Черноморец» не смирились с последними неудачами. Впереди еще много интересного.

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