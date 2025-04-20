Тренер Левого Берега раскрыл секрет удачной игры против Полесья
Виталий Первак – о ничье с житомирянами
В 25 туре УПЛ футболисты «Левого Берега» разошлись миром с «Полесьем» – 1:1.
Наставник киевлян Виталий Первак эксклюзивно для Sport.ua поделился впечатлениями от этого противостояния.
«Нам многое удалось в отчетном поединке. «Полесье» – высокорослая команда, но благодаря надежной подстраховке мы нивелировали „козыри“ гостей при розыгрыше стандартных положений. А максимальная настроенность помогала в отборе, подборах, что позволяло диктовать условия.
Полищуки начали действовать более качественно после перерыва, когда на поле появились Тейлор, Алексей Гуцуляк, Александр Назаренко. Именно благодаря их индивидуальному мастерству гостям и удалось сравнять счет и создавать угрожающие ситуации. Хотя если бы наш Даниил Сухоручко реализовал голевой момент под занавес поединка, то мы бы имели отличные шансы вырвать победу.
Впрочем, добытое нами очко с полищуками можно смело записать себе в актив».
Сейчас «Левый Берег» занимает 13-е место в чемпионате, набрав 23 пункта.
Ранее главный тренер житомирского «Полесья» Имад Ашур поделился эмоциями после ничейного матча своей команды против «Левого Берега».
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