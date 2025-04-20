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  4. Кривбасс – Заря. Стали известны стартовые составы
Украина. Премьер лига
20 апреля 2025, 11:49 |
209
0

Кривбасс – Заря. Стали известны стартовые составы

Матч 25-го тура УПЛ начнется в 13:00

20 апреля 2025, 11:49 |
209
0
Кривбасс – Заря. Стали известны стартовые составы
УПЛ

В субботу, 20 апреля, в 13:00 состоится матч 25-го тура Премьер-лиги Украины 2024/2025, в котором сыграют «Кривбасс» и «Заря».

Команды встретятся на стадионе «Горняк» в Кривом Роге.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Обслуживать матч будет арбитр Игорь Пасхал из Херсона. Наставники обеих команд определились со стартовыми составами на игру.

«Кривбасс» занимает 6-е место в турнирной таблице, набрав 35 баллов. В активе «Зари» - 32 очка, клуб разместился на 8-й позиции.

Стартовые составы на матч Кривбасс – Заря:

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Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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