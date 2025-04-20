Кривбасс – Заря. Стали известны стартовые составы

В субботу, 20 апреля, в 13:00 состоится матч 25-го тура Премьер-лиги Украины 2024/2025, в котором сыграют «Кривбасс» и «Заря».

Команды встретятся на стадионе «Горняк» в Кривом Роге.

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Обслуживать матч будет арбитр Игорь Пасхал из Херсона. Наставники обеих команд определились со стартовыми составами на игру.

«Кривбасс» занимает 6-е место в турнирной таблице, набрав 35 баллов. В активе «Зари» - 32 очка, клуб разместился на 8-й позиции.

Стартовые составы на матч Кривбасс – Заря: