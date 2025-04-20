Где смотреть матч чемпионата Украины Ингулец – ЛНЗ
Матч 25-го тура чемпионата Украины состоится 20 апреля в 15:30
В воскресенье, 20 апреля, в 15:30 состоится матч 25-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Ингулец» и «ЛНЗ».
Команды встретятся на стадионе «Ника» в городе Александрия.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Обслуживать матч будет арбитр Сергей Сергеевич Задиран.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на телеканале UPL-TV, который доступен на ОТТ-платформе MEGOGO.
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