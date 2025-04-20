Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Кривбасс – Заря
Украина. Премьер лига
20 апреля 2025, 11:32 | Обновлено 20 апреля 2025, 11:33
153
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Кривбасс – Заря

Матч 25-го тура чемпионата Украины состоится 20 апреля в 13:00

20 апреля 2025, 11:32 | Обновлено 20 апреля 2025, 11:33
153
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Кривбасс – Заря
УПЛ

В субботу, 20 апреля, в 13:00 состоится матч 25-го тура Премьер-лиги Украины 2024/2025, в котором сыграют «Кривбасс» и «Заря».

Команды встретятся на стадионе «Горняк» в Кривом Роге.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Обслуживать матч будет арбитр Игорь Пасхал с Херсона.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку

РЕКЛАМА
УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
ТОВ «БУКМЕКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ ФАВБЕТ».
Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022, выдана согласно решению КРАИЛ № 433 от 13.12.2022 и Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет от 20.04.2021, выдана согласно решению КРАИЛ № 137 от 05.04.2021, с изменениями.

По теме:
Мирон МАРКЕВИЧ: «Динамо уже можно поздравить с чемпионством»
Кривбасс – Заря. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Тренер Левого Берега раскрыл секрет удачной игры против Полесья
чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Заря Луганск Украинская Премьер-лига Кривбасс - Заря где смотреть
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Неожиданный вариант. Легендарный тренер хочет подписать Мудрика
Футбол | 20 апреля 2025, 12:07 1
Неожиданный вариант. Легендарный тренер хочет подписать Мудрика
Неожиданный вариант. Легендарный тренер хочет подписать Мудрика

Украинец может оказаться в Турции

Женская сборная Украины завершила ЧМ победой с 10 шайбами
Хоккей | 20 апреля 2025, 08:08 2
Женская сборная Украины завершила ЧМ победой с 10 шайбами
Женская сборная Украины завершила ЧМ победой с 10 шайбами

Уверенный финиш турнира от украинских хоккеисток

Анчелотти выбрал вратаря на следующий матч Реала в Ла Лиге
Футбол | 19.04.2025, 22:45
Анчелотти выбрал вратаря на следующий матч Реала в Ла Лиге
Анчелотти выбрал вратаря на следующий матч Реала в Ла Лиге
Проклятие Крусибла сработало. Чемпион мира драматично вылетел в 1-м раунде
Снукер | 20.04.2025, 01:15
Проклятие Крусибла сработало. Чемпион мира драматично вылетел в 1-м раунде
Проклятие Крусибла сработало. Чемпион мира драматично вылетел в 1-м раунде
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после победы Динамо и фиаско Шахтера
Футбол | 20.04.2025, 06:23
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после победы Динамо и фиаско Шахтера
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после победы Динамо и фиаско Шахтера
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Устоит ли рекорд Шацких? Ярмоленко забил 113-й гол в чемпионатах Украины
Устоит ли рекорд Шацких? Ярмоленко забил 113-й гол в чемпионатах Украины
18.04.2025, 19:42 10
Футбол
Эффектное возвращение. Гвоздик нокаутировал американца в третьем раунде
Эффектное возвращение. Гвоздик нокаутировал американца в третьем раунде
20.04.2025, 01:02 6
Бокс
Экс-арбитр ФИФА объяснил, виноват ли рефери в катастрофе Шахтера в УПЛ
Экс-арбитр ФИФА объяснил, виноват ли рефери в катастрофе Шахтера в УПЛ
19.04.2025, 22:55 3
Футбол
Очередной конфликт в Динамо. Игроки не могли решить, кто пробьет пенальти
Очередной конфликт в Динамо. Игроки не могли решить, кто пробьет пенальти
18.04.2025, 21:27 13
Футбол
Проклятие Крусибла и возвращение Ракеты. В Шеффилде стартует ЧМ по снукеру
Проклятие Крусибла и возвращение Ракеты. В Шеффилде стартует ЧМ по снукеру
19.04.2025, 06:23 2
Снукер
Интрига угасла окончательно. Шахтер потерпел поражение от Колоса
Интрига угасла окончательно. Шахтер потерпел поражение от Колоса
19.04.2025, 20:08 437
Футбол
Перес после поражения Реала от Арсенала решил сделать трансфер
Перес после поражения Реала от Арсенала решил сделать трансфер
18.04.2025, 08:30 3
Футбол
Лионель МЕССИ: «Гвардиола из другого мира. Он навредил футболу»
Лионель МЕССИ: «Гвардиола из другого мира. Он навредил футболу»
18.04.2025, 15:59 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем