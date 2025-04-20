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Премьер-лига
Кривбасс
20.04.2025 13:00 - : -
Заря
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
20 апреля 2025, 11:25 | Обновлено 20 апреля 2025, 11:26
35
0

Кривбасс – Заря. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

20 апреля в 13:00 состоится матч 25-го тура чемпионата Украины

20 апреля 2025, 11:25 | Обновлено 20 апреля 2025, 11:26
35
0
Кривбасс – Заря. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УПЛ

В субботу, 20 апреля, в 13:00 состоится матч 25-го тура Премьер-лиги Украины 2024/2025, в котором сыграют «Кривбасс» и «Заря».

Команды встретятся на стадионе «Горняк» в Кривом Роге.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Обслуживать матч будет арбитр Игорь Пасхал с Херсона.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.

Кривбасс – Заря. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Кривбасс – Заря
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Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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