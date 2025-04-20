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  4. Футбол или дзюдо? Билодид однозначно ответила. Она пропустит ЧЕ-2025
Украина. Первая лига
20 апреля 2025, 11:14 |
270
0

Футбол или дзюдо? Билодид однозначно ответила. Она пропустит ЧЕ-2025

Дарья заявила, что футбол – временное явление

20 апреля 2025, 11:14 |
270
0
Футбол или дзюдо? Билодид однозначно ответила. Она пропустит ЧЕ-2025
Getty Images/Global Images Ukraine. Дарья Билодид

Украинская дзюдоистка Дарья Билодид, недавно дебютировавшая в профессиональном футболе за харьковский Металлист 1925 года, однозначно ответила, планирует ли играть на полноценной основе.

«Нет, дзюдо не в прошлом, не беспокойтесь. Футбол это на время», – отметила Дарья.

Матч между харьковским «Металлистом 1925» и «Ладомиром» завершился разгромной победой харьковчанок (6:0). Подопечные Владимира Пятенко занимают второе место турнирной таблицы, имея в своем активе 36 турнирных баллов.

Ранее сообщалось, что Билодид не вошла в заявку Украины на ЧЕ-2025 по дзюдо

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дзюдо Дарья Билодид Металлист 1925 чемпионат Украины по футболу среди женщин
Олег Вахоцкий Источник: АСЖУ
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