Футбол или дзюдо? Билодид однозначно ответила. Она пропустит ЧЕ-2025

Украинская дзюдоистка Дарья Билодид, недавно дебютировавшая в профессиональном футболе за харьковский Металлист 1925 года, однозначно ответила, планирует ли играть на полноценной основе.

«Нет, дзюдо не в прошлом, не беспокойтесь. Футбол это на время», – отметила Дарья.

Матч между харьковским «Металлистом 1925» и «Ладомиром» завершился разгромной победой харьковчанок (6:0). Подопечные Владимира Пятенко занимают второе место турнирной таблицы, имея в своем активе 36 турнирных баллов.

Ранее сообщалось, что Билодид не вошла в заявку Украины на ЧЕ-2025 по дзюдо