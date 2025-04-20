Футбол или дзюдо? Билодид однозначно ответила. Она пропустит ЧЕ-2025
Дарья заявила, что футбол – временное явление
Украинская дзюдоистка Дарья Билодид, недавно дебютировавшая в профессиональном футболе за харьковский Металлист 1925 года, однозначно ответила, планирует ли играть на полноценной основе.
«Нет, дзюдо не в прошлом, не беспокойтесь. Футбол это на время», – отметила Дарья.
Матч между харьковским «Металлистом 1925» и «Ладомиром» завершился разгромной победой харьковчанок (6:0). Подопечные Владимира Пятенко занимают второе место турнирной таблицы, имея в своем активе 36 турнирных баллов.
Ранее сообщалось, что Билодид не вошла в заявку Украины на ЧЕ-2025 по дзюдо
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