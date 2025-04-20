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Премьер-лига
Ингулец
20.04.2025 15:30 - : -
ЛНЗ Черкассы
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
20 апреля 2025, 10:59 | Обновлено 20 апреля 2025, 11:27
48
0

Ингулец – ЛНЗ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч 25-го тура чемпионата Украины состоится 20 апреля в 15:30

20 апреля 2025, 10:59 | Обновлено 20 апреля 2025, 11:27
48
0
Ингулец – ЛНЗ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УПЛ

В воскресенье, 20 апреля, в 15:30 состоится матч 25-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Ингулец» и «ЛНЗ».

Команды встретятся на стадионе «Ника» в городе Александрия.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.

Ингулец - ЛНЗ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Ингулец – ЛНЗ
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Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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